◇陸上世界選手権(17日、東京・国立競技場)

陸上男子200メートルで鵜澤飛羽が組3着に入り、準決勝進出を決めました。

予選最終組の6組を走る鵜澤選手は3レーンで出場。漫画やアニメ好きで知られる鵜澤選手は名前をコールされると人気アニメ「NARUTO」のポーズを披露し会場からは大歓声があがりました。

ホームのファンを味方につけた鵜澤選手はスタートから飛ばし、ストレートに入ると最後まで粘り、20秒39で3着に入り、着順で準決勝進出を決めました。

レース後鵜澤選手は、会場の声援に「ほぼ泣きながら走ってました。うれしくて」と笑顔を見せました。

組3着での準決勝進出について「そこは当たり前だと思ったんですけど、もうちょっと良い動きできないかなと思いました」と語りました。

翌日の準決勝について「今日は明日に余力を残そうとしたので、うまくいけば明日もう少しタイムが上がるはずですけど、周りの空気に飲み込まれずに、やっぱり自分の走りができることが一番だと思うので、そこを目指して(村竹)ラシッドさんたちが良い流れを作ってくれたので、自分がつながなきゃという思いで、最後まで頑張りたいと思います」と力を込めました。