◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（17日、神宮球場）

8回、巨人にアクシデント。キャッチャーの岸田行倫選手が右肩付近にデッドボールを受け、途中交代となりました。

4対2とリードして迎えた8回、ノーアウト1塁で岸田選手が打席に入ります。バスターで打ちにいったところ、ヤクルト4番手・木澤尚文投手の150キロのツーシームがインコースに抜け、右肩付近に直撃。岸田選手は顔をしかめてあお向けに倒れ、その場にトレーナーが駆け寄ります。

様子を見た後、岸田選手は歩いてベンチへと下がりましたが、その後無念の途中交代。代走に同じくキャッチャーの小林誠司選手が起用され、8回の守備でも小林選手がマスクをかぶりました。ベンチでは、岸田選手が右肩付近をアイシングする様子も見られました。

9月は月間打率.364と好調で、5番を担っていた岸田選手が離脱となれば巨人にとって痛手。またキャッチャー陣では甲斐拓也選手が8月23日のDeNA戦で「右中指中手骨頭骨折」を負い、1軍登録から抹消されています。巨人ではほかにも吉川尚輝選手ら主力が離脱していて、シーズン終盤の戦いに向けて厳しい状況となっています。