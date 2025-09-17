俳優の中村雅俊さん（74）が、映画初監督を務める『五十年目の俺たちの旅』の公開日が決定し、ポスタービジュアルが公開されました。

映画は、1975年に連続ドラマとして放送された『俺たちの旅』の映画化で、中村さん演じるカースケ（津村浩介）と田中健さん（74）演じるオメダ（中谷隆夫）、そして秋野太作さん（82）演じるグズ六（熊沢伸六）による青春群像劇。オメダの妹・真弓役の岡田奈々さん（66）も出演し、50年前のオリジナルキャストが集結します。

映画『五十年目の俺たちの旅』は、2026年1月9日公開予定で、ドラマの放送から50年の彼らの“今”が描かれ、中村さんは監督と出演のほか、主題歌『俺たちの旅』や挿入歌も担当します。

また、ポスタービジュアルも公開されました。中村さん演じるカースケを中心に、秋野さん演じるグズ六、田中さん演じるオメダの3人が並び、彼らの青春の舞台として印象的だった井の頭公園でギターを手にそれぞれが明るい表情を浮かべる姿となっています。

さらに追加キャストも発表され、オメダの娘・真理役に前田亜季さん、カースケの工場の従業員・紗矢役に水谷果穂さん、青年・克史役に福士誠治さん、オメダの妻・小枝子役で左時枝さんが出演します。