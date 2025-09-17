◇セ・リーグ 巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日 神宮）

巨人の戸郷翔征投手（25）が先発登板し、6回2失点で7勝目（8敗）。昨年9月以来となる自身3連勝を飾った。

ヤクルト戦は今季5試合に登板し3勝0敗、昨年7月5日から5連勝中と“キラー”ぶりを発揮している戸郷だったが、初回からピリッとしない。先頭の浜田を空振り三振に仕留めたものの、続く長岡に右中間二塁打を打たれると内山、村上に連続四球で1死満塁のピンチ。オスナに三遊間を破られ、あっさりと2点を失った。

しかし2回以降は立ち直りスコアボードにゼロを並べた。4―2の6回に二塁打と四球で無死一、二塁のピンチを招いたが、古賀を捕飛、岩田を左邪飛、代打・太田を遊ゴロに仕留め無失点で切り抜けるとグラブを叩いて吠え、この回まででマウンドを降りた。

バットでも意地を見せた。2―2の3回に先頭で打席に入ると、しぶとく三塁内野安打。その後に泉口の犠飛で勝ち越しのホームを踏んだ。

戸郷の投球内容は6回で打者27人に122球を投げ、4安打2失点。5奪三振5四球だった。

前回登板の9日の広島戦（東京D）では5回8安打4失点（自責3）も、味方の援護に助けられ自身今季初の連勝で6勝目をマークしていた。

▼戸郷 先制された後すぐに野手の方が逆転してくれたおかげで、なんとか粘り強く投げることができた。リードした状態でマウンドを降りられたことは良かったと思います。