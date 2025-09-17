『夫が寝たあとに』で、藤本美貴が「もう1人産みたくなっちゃう」とポロリと漏らす一幕があった。

【映像】”無料外食”できる人気チェーン店の数々

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。9月16日の放送回では「子連れで“無料外食”スペシャル」と称して、子供向けの無料メニューがある飲食店が特集された。

まず1店舗目に紹介されたのは、食べるスープ専門店『Soup Stock Tokyo』。同店では鶏肉とさつまいものおじやや鯛出汁とトマトのおじやなどの離乳食4種類のうち1種類が無料で提供される。さらに、座席にはストッケなど子連れに優しい椅子が用意されている。

この無料サービスに、藤本は「無料ってすごくない!?だって、鯛とトマトのおじやなんか絶対自分じゃ作んないじゃん」と感動した様子。さらに、同店の離乳食にはニラや乾燥しいたけなど、普段離乳食にはあまり使われない食材を取り入れることで、子供の「初挑戦」のきっかけになるよう工夫されている。藤本は「無料だから挑戦もさせやすいよね」とコメントし、横澤は「（子供が）食べなかったら親が食べたい」「美味しそう」と話した。

VTRでは、小さな女の子がスプーンを手に一心不乱に離乳食を口に運び、「おいしいよ〜」と笑顔で話す様子が映し出された。この様子を見た藤本は「すごいじゃん。一心不乱」「美味しいよね」と笑顔になり、横澤も「素晴らしい。食べたくなったよ」と拍手しながら大喜びした。VTRに出演したお父さんは、「（無料の）離乳食があるので、離乳食と大人も一緒に食べれるっていうのが魅力的」だと語った。

VTRが終わると、藤本は改めて「見た？子供の食べよう」とコメント。横澤も「すごかった。もう一心不乱にもうずっと食べてて。それでこんな栄養食いただけるのは嬉しい」と語った。そして、藤本は「もう1人産みたくなっちゃう」「この時代に産みたいもう1回」と漏らした。

横澤は「（Soup Stock Tokyoは）子育てに優しいお店だなっていうのはすごい思ってて」とコメント。ルミネtheよしもとの近くにある店舗で自身がご飯を買った際、カップに「子育てお疲れ様です」とメッセージが書かれていたエピソードを披露し、藤本も「やさしい」「優しいな」と共感した。

また、離乳食を卒業した子供向けには、スープSサイズ・ライスまたはパン・ドリンクがセットになったキッズセットも用意されている。藤本は「結構ちゃんとついてる」と量に満足し、横澤も「子供って結局こういうのが1番食べますよね」とニッコリ。このキッズセットには福笑いのシールが付いており、横澤は「可愛い！なにこれ」と声を上げ、「こういうおまけ、ありがたいですね」と喜んだ。

番組ではこの他にも、人気チェーン店の「子供無料」メニューや、朝食バイキングに実際に家族が行く様子が紹介された。