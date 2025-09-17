「ウニを食べに函館に3回」パク・ミニョンらが語る『コンフィデンスマンKR』来日独占秘話！最近覚えた“意外すぎる日本語”とは
日本の大ヒットドラマ『コンフィデンスマンJP』が、ついに韓国で『コンフィデンスマンKR』としてリメイク！ 巧みなチームワークと華麗な変装で悪人から大金を騙し取る、スリルと笑いがノンストップの痛快コメディです。
美しき天才詐欺師に扮するのはパク・ミニョン、ベテラン詐欺師役のパク・ヒスン、そしてお人好しな末っ子を演じるのはチュ・ジョンヒョク。この最高のチームワークの秘密を探るべく、来日した豪華キャスト3人に、撮影の裏側のほか、ここでしか聞けない独占秘話を披露してもらいました！
■「もう悪口を言わないだけマシ！」という感じにまで打ち解けた
――― 撮影中、「敬語禁止」のルールがあったと聞きました。3人の親睦を深めるためにされたことがあれば、教えてください。
パク・ヒスンさん：原作もそうだと思いますが、主役の3人が性別や年齢に関係なく、本当に友達のような関係なんです。それを見て、「これは本当に仲が良くないと、あのようなケミストリーは生まれない」と思いました。日本も同じだと思いますが、韓国も先輩を敬う文化があるので、あまりにも堅苦しい敬語を使い続けると、撮影が始まった時にすぐに没入できないと思ったんです。
そこで、「みんなでタメ口にして、敬称は止めよう！」と声をかけました。もしこのルールを守らなかったら1万ウォン（約1,100円）ね、という罰金制度を設けたりもしました。
やはり最初は、ミニョンさんとジョンヒョクさんが結構引っかかりましたが、そのうち「もう悪口を言わないだけマシ！」という感じにまで打ち解けられました。
パク・ミニョンさん：私はいつもドラマの撮影の前に、チームワークを築くことが大事だと思っています。
チュ・ジョンヒョクさん：僕はもう、ここでは末っ子なので、比較的不利な立場でした（笑）。罰金制度を本当に実施したら、5千万ウォン（約550万円）くらいになったんじゃないかな、と思います（笑）。でも、お二人は本当に優しく接してくださったので、緊張というよりはすごく頼れる存在でした。
■現場で最高のムードメーカーは誰？
――― 「三銃士」と表現されるほど、本当にケミストリーが重要な役柄だと思いますが、皆さん3人の中で一番のムードメーカーは誰でしたか？ せーの！の掛け声で、この人、と思う人を指名してください。
（※パク・ヒスンさんはパク・ミニョンさんを、パク・ミニョンさんはチュ・ジョンヒョクさんを、チュ・ジョンヒョクさんはパク・ヒスンさんを指名！）
パク・ヒスンさん：（ミニョンさんを指名）ミニョンさんは、ドラマの中でも「リーダー」なのですが、撮影現場でも「リーダー」的存在でした。（ドラマの役柄で）一番力を持っている存在でありながら、お金持ちですからね（笑）。
パク・ミニョンさん：（ジョンヒョクさんを指名）ジョンヒョクさんは、本当に発声も良くて、俳優ならではだと思いますが、笑い方も本当に豪快なんです。たまにちょっと騒々しかったかな（笑）。いつも笑ってましたね。そのおかげで、より良い雰囲気だったのではと思います。
チュ・ジョンヒョクさん：（ヒスンさんを指名）僕はよく笑うタイプなんです。ヒスンさんは、アドリブを準備してきては、自分のアドリブで笑っちゃってNGとなる場合が多かったです。でも、それはスタッフのみんなが一緒に笑う瞬間だったりもするので、そこで現場の雰囲気がより穏やかになったと思います。
■スター3人の食べてみたい日本の家庭料理は？
――― お手元の雑誌「レタスクラブ」の中で気になる料理や、ぜひ食べてみたい料理があれば教えてください。
チュ・ジョンヒョクさん：雑誌を見た瞬間、表紙にあるこのスープ（※キャベツと豚肉のしそチーズスープ）が気になりました。
パク・ミニョンさん：私もです！しゃぶしゃぶのような見た目だと思いました。
パク・ヒスンさん：僕は肉派なので（※p.76-77 recolteのページ）。
■最近覚えた日本語が意外すぎてその場は爆笑の嵐に！
――― 日本に来たら「絶対これを食べる！」「ここへ行く！」といったルーティンはありますか？また、日本で食べてみたい料理や行ってみたい場所があれば教えてください。
パク・ミニョンさん：私は、ウニが大好きです。おいしいウニを探して、函館まで3回も行きました。ウニ丼を売っている早朝市場があるのですが、開店前から並んで食べて戻ってきます。
パク・ヒスンさん：僕たちもつれってって〜！
パク・ミニョンさん：函館は本当に遠いからね。札幌から飛行機でまた1時間行くんだよ〜。
パク・ヒスンさん：僕はお寿司かな。お寿司はおいしくて本当に好きです。
チュ・ジョンヒョクさん：僕は何か月か前に沖縄に友人たちと遊びに行ったのですが、焼いて食べる…、そう！焼肉。本当においしいお店を見つけたんです。
パク・ミニョンさん：沖縄はラーメンもおいしいよね！
チュ・ジョンヒョクさん：僕はラーメンも好きです。本当に全部好き。
――― では、まずミニョンさんにお聞きします。11月に開催された東京のファンミーティングで「もっと日本語を一生懸命勉強して、話せるようになりたい」とおっしゃっていましたが、最近覚えた日本語があれば、教えてください。
パク・ミニョンさん：（日本語で）日本語は、私にとっては4番目の言語なので、本当に難しいです。
――― お二人も、最近覚えた日本語の表現があればぜひ紹介してください。
チュ・ジョンヒョクさん：僕は最近とある動画を見たのですが、「ありがとうございます」や「よろしくお願いします」といった表現を、略して話したりするということを学びました。「あざっす！おっす！（笑）」ぜひ実践で試したいと思って、お店に行ったら使ってみたいです。
（笑いながら「あざっす」を可愛く真似するお二人）
パク・ヒスンさん：（日本語で）「緊張しないで」「いらっしゃいませー！（笑）」
（笑いに包まれる取材現場）
■3人のチームワークが特に光るシーンは？アドリブも連発!?
――― 3人のチームワークを一番感じ取れるシーンがあれば、一つずつ皆さんに紹介していただけますか。
パク・ヒスンさん：第8話〜第9話に、劇の中の劇の中の劇…が出てきます。1エピソードの中で、一人当たり3つの役を演じるのです。本当に素晴らしいチームワークだったと思うので、ぜひ見てみてください。
パク・ミニョンさん：すべてのシーンにアドリブが溢れるといっても過言ではないのですが、3人がキャラクターにハマり過ぎて、どんどん台詞が長くなる傾向にありました。そういう時にも（監督やスタッフが）笑って受け止めてくれて、活かしていただきました。だからこそ、もっと多彩なアドリブが生まれたと思います。
チュ・ジョンヒョクさん：僕は、3人がバラバラに離れて、ワイヤレスイヤホン・マイクで隠し通話するシーンにも注目していただきたいです。
――― では最後に、日本の視聴者の皆さんに一言ずつお願いします。
パク・ミニョンさん：日本の『コンフィデンスマンJP』が大ヒットしたので少しプレッシャーも感じますが、韓国版も韓国ならではの新しい解釈があるので、ぜひご期待ください！
パク・ヒスンさん：日韓でこういう作品のリメイクで交流することは、非常に意味のあることだと考えます。素晴らしい原作があってこそ、僕たちもこういう作品を作り上げることができました。韓国版も面白い作品だと思いますので、ぜひ日韓の両バージョンをお楽しみいただきたいです。
チュ・ジョンヒョクさん：僕も日本の原作が本当に好きでした。韓国版になるという話を聞いて、迷わずぜひ演じたいと思いました。原作の名声に恥じないように最善を尽くしました。ぜひご覧になってください！
3人：ありがとうございました！
取材が終わった後、ちょっとしたお土産をお渡ししたところ、パク・ヒスンさん、パク・ミニョンさん、チュ・ジョンヒョクさん3人ともにいっせいに「あざっす！」発言が飛び出すという、チームワークの良さを目の当たりに。このあと行われた試写会でミニョンさんが披露した「気づけば3人で10時間も話していた」というエピソードも納得の相性の良さの「コンフィデンスマンKR」チーム。
韓国ならではのスタイリッシュな映像美と、テンポの良い展開が加わり、日本版とはまた違った魅力が楽しめる本作は世界的大ヒットの予感。『コンフィデスマンKR』は9月6日よりPrime Videoで独占配信中です。
■▶『コンフィデンスマンKR』チームが気に入ったレシピはこちら！
パク・ミニョンさん、チュ・ジョンヒョクさんが「食べたい！」と言ってくださった雑誌レタスクラブ9月号の表紙の料理のレシピをご紹介！
キャベツと豚肉のしそチーズスープ
●材料（2人分）
豚こま切れ肉…120g
ピザ用チーズ…40g
玉ねぎ…1/4個(約50g)
キャベツ…2枚(約100g)
青じそ…5枚
【A】
・しょうゆ…小さじ1
・塩…小さじ1/4
・水…2と1/2カップ
・オリーブ油、粗びき黒こしょう
1_玉ねぎは縦薄切りにし、キャベツは食べやすい大きさにちぎる。
2_鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、玉ねぎを入れて炒める。しんなりしたら豚肉を加えて炒め、肉の色がほぼ変わったらキャベツと【A】を加える。煮立ったらふたをし、弱火で約10分煮る。
3_こしょう少々をふり、しそをちぎって加え、さっと混ぜてチーズを散らす。ふたをしてチーズが溶けるまで煮る。
配信ドラマ『コンフィデンスマンKR』
（C） 2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.
◆『コンフィデンスマンKR』配信概要
『コンフィデンスマンKR』
配信開始日：9月6日（土）22:30
※毎週土曜日・日曜日に新エピソードを配信予定
話数：全12話
出演：パク・ミニョン、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョク ほか
演出：ナム・ギフン
脚本：ホン・スンヒョン、キム・ダヘ
【インタビュー・訳=姜 多謙／text=レタスクラブWEB編集部YYY】