米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」が国内歴代記録を続々更新
米津玄師が9月15日にリリースした新曲「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、国内歴代記録を続々と更新している。
■Spotify Japanでは「歴代1位となるデイリー再生数」を記録
Spotify Japanデイリーチャート（9月15日付）では再生回数596,608回を記録し、「歴代1位となるデイリー再生数」を達成。
また、オリコンデイリーストリーミングランキング（9月16日付）では、再生数413.7万回を記録し、「ソロアーティスト歴代最高記録」を更新。オリコンデイリーストリーミングランキングにおいては、2022年10月27日付にて「KICK BACK」で自身が記録した368.3万回を大幅に上回りあらたな記録を更新した。
「IRIS OUT」は、各配信サイトで軒並み1位を記録し、デイリーランキングとリアルタイムランキングで併せて29冠を獲得。同日公開された「IRIS OUT」MVは、YouTubeで460万再生を突破している。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
※店着日2025.09.22
■映画情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
9月19日（金）全国公開
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecord