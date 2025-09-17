「あなたの憂鬱を吹き飛ばす」神奈川県発4ピースポップロックバンド・PURPLE BUBBLEをご紹介！【バリサン#59】

【その他の画像・動画を元記事で見る】

ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手した音楽業界人から見た新人アーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。

今回は、「あなたの憂鬱を吹き飛ばす」神奈川県発4ピースポップロックバンド・PURPLE BUBBLEをご紹介。

https://m.youtube.com/watch?v=S01m1S3PBVw

K-taring（Gt. / Vo.）

せき（Gt.）

リューセー（Ba.）

嵐丸（Dr.）

彼らとの出会いはSNSで回ってきた「ナツメグ」でした。

イントロのワクワク感、サビでの「うわぁ…好きぃ…」、最後にはリピート再生を押す手が止まらない、そんなスパイス中毒に陥ってしまう人は少なくないでしょう。

ちょっと待って、「ナツメグ」だけじゃないですよ？

あの日の青春を駆け抜ける楽曲から、ちょっと胸がぎゅっとなる楽曲、背中を押すというよりは一緒に手を繋いで引っ張ってくれる楽曲まで、今のあなたにぶっ刺さる音楽が見つかるはずです。

