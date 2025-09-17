¡Ö¥´¥ß²°ÉßÂçÁÝ½ü¡ª¡×¤ò¿³Íý¡¡Ê¡²¬ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¡¢BPO¿Í¸¢°Ñ
¡¡ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤ÎÊüÁ÷¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥ó¥Ç¥âÆÃÌ¿·¸¡¡È¯¸«¤é¤¯¤Á¤ã¤¯¡ª¡×¤ò¿³Íý¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¡ÖÌ¿¤Î´íµ¡¡Ä¥´¥ß²°ÉßÂçÁÝ½ü¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿²ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ì±²È¤Î½»¿Í¤¬¡¢¼ÂÌ¾¤ä´é¤òÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂº¸·¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Í¸¢°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯4·î13¡¢20Æü¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¹âÎð¤Î¿ÆÂ²¤¬½»¤àÌ±²È¤òÂç¤¬¤«¤ê¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ëÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£½»Ì±¤Ï½¤¤¤äÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¾õÂÖ¤¬²áÅÙ¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½»Ì±¤È¤ÏÊÌ¤Î¿ÆÂ²2¿Í¤âÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¾µÂú¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬ÊüÁ÷¤Ï°ìÉôÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤é¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¿½¤·Î©¤Æ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢BPO¤Î¿³Íý¤Ë¤âÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£