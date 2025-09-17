chilldspot、「Unbound」MV公開。アルバム発売記念のスタジオライブ配信決定も
chilldspotが、「Unbound」のミュージックビデオを公開した。
「Unbound」は、9月24日にリリースする3rdフルアルバム『handmade』に先駆けて配信された楽曲で、ベースの小粼がラップに初挑戦するなど、バンドとしての新たな一面を提示した意欲作だという。ミュージックビデオでは、“窮屈にならず、自由に生きたい”という楽曲のテーマを体現するように、ダイナミックな演奏シーンが展開され、物語に合わせて繰り広げられる主人公の激走やスピード感あふれるパルクールも大きな見どころとなっているとのこと。監督はKazma Kobayashiが務めた。
https://youtu.be/70ibwcKk0dk
さらに、3rdフルアルバム『handmade』のリリースを記念して、アルバム発売日当日に＜3rd Album “handmade” - Studio Live＞と題したスタジオライブ配信が決定した。
加えて、アルバム収録曲のラジオ初オンエアが続々と決定。大阪にて9月18日放送のFM802「EVENING TAP」でリード曲の「踊っていたいわ」、東京にて9月20日放送のJ-WAVE「RADIO DONUTS」で「middle」、名古屋にて9月21日放送のZIP-FM「FIND OUT」で「フラッシュバック」が初オンエア解禁となることも発表された。
■＜3rd Album “handmade” - Studio Live＞
ライブ配信日時：9月24日（水）21:00より開始（予定）
■ 3rdフルアルバム『handmade』
発売日：2025年9月24日（水）
CD＋Blu-ray（PCCA-06414）5,500円（税込）
CD予約リンク：https://chilldspot.lnk.to/CD_handmade
配信プレアド / プレセーブリンク：https://chilldspot.lnk.to/handmade
1.Unbound
2.Up
3.雷が背に落ちた
4.踊っていたいわ
5.Asparagus
6.Die or feel
7.緑のダンス
8.フラッシュバック
9.フレイドル
10.暮れ色
11.middle
◆Blu-ray収録内容
＜chilldspot 4th one man live tour “crowdsurf”＞Live at Zepp Shinjuku (TOKYO) / 2024.12.2
1. crush
2. sway
3. Monster
4. ネオンを消して
5. いのそこ
6. 傍白
7. 僕たちは息をして
8. hold me
9. 落下飛行
10. have a nice day!
11. full count
12. BYE BYE
13. Like?
14. Groovynight
15. 愛哀
16. ray
17. line
18. yours
◆ショップ別オリジナル特典
・タワーレコード：缶バッチ
・Amazon：メガジャケ（Live shot ver.）
・楽天ブックス：フォンタブ
・7net：トート型エコバッグ
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。
※一部WEBショップでは、特典付き商品カートからのご購入でないと特典が付与されないことがあります。お買上時にご注意ください。
※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認下さい。
■＜chilldspot 5th one man live tour “mid way”
◆チケット
整理番号付・全自由:5,500円（税込）※各公演別途ドリンク代別
ローソン先行受付（抽選）URL：https://w.pia.jp/t/chilldspot-midway/
受付期間：7月29日（火）12:00〜8月4日（月）23:59
2025年10月5日（日）⻑野CLUB JUNK BOX
OPEN/START…16:30/17:00
2025年10月17日（金）札幌 PENNY LANE 24
OPEN/START…18:15 /19:00
2025年10月25日（土）仙台Rensa
OPEN/START…17:30/18:00
2025年11月1日（土）名古屋 THE BOTTOM LINE
OPEN/START…17:00/18:00
2025年11月9日（日）⼤阪 BIGCAT
OPEN/START…16:00/17:00
2025年11月16日（日）福岡 DRUM LOGOS
OPEN/START…16:00/17:00
2025年11月25日（火） Spotify O-EAST
OPEN/START…18:00/19:00
2025年11月26日（水） Spotify O-EAST
OPEN/START…18:00/19:00
