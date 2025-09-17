風男塾、ニューシングル「Frontier」新ビジュアル＆MVショートver.公開
風男塾が、10月15日に発売するニューシングル「Frontier」に先駆け、アーティスト写真やジャケット写真といった新ビジュアルに加え、MVのショートver.を公開した。
今作は、全メンバーがラップに挑戦し、「未来は誰にも分からない、だからこそ、自分の力で勇気を持って切り拓こう」という前向きなメッセージを届けているという。失敗や挫折さえも未来への糧になる――そんな想いが込められたこの楽曲は聴く人の背中を押し、新しい一歩を踏み出す力を与えてくれるとのこと。
歌詞は「歌ネット」で先行公開されており、同時にMVのショートver.も公開。さらにTikTokやInstagram、YouTubeでの先行配信もスタートした。
なお風男塾は、9月からライブツアー＜風男塾 LIVE TOUR 2025 Dynamic＞を開催している。
◾️ニューシングル 「Frontier」
2025年10月15日（水）
▼「歌ネット」にて歌詞先行公開中
https://www.uta-net.com/song/380047/
○初回限定盤A［CD＋DVD］
価格：\1,700 TECI-981
・CD収録内容
1.Frontier
2.Starlight
3.クレイジーモンスター
・DVD収録内容
「Frontier」 MUSIC VIDEO、「Frontier」 MUSIC VIDEO MAKING MOVIE
○初回限定盤B［CD+DVD］
価格：\1,700 TECI-982
・CD収録内容
1.Frontier
2.Starlight
3.クレイジーモンスター
・DVD収録内容
特典映像
背景はメンバーでWall Paint!? オリジナルポストカードをつくっちゃおう!
○通常盤［CDのみ］
定価：\1,300 TECI-980
・CD収録内容
1.Frontier
2.Starlight
3.クレイジーモンスター
4.Frontier (Instrumental)
5.Starlight (Instrumental)
6.クレイジーモンスター (Instrumental)
■ライブ情報
○＜風男塾LIVE TOUR 2025 Dynamic＞
2025年
9月20日（土）福岡/ 福岡ポケット
9月23日（火・祝）広島/ SECOND CRUTCH
9月27日（土）大阪/ ROCK TOWN
9月28日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN’
○＜風男塾LIVE TOUR 2025 FINAL〜Dynamic〜＞
2025年11月24日（月・祝）東京/ GARDEN新木場FACTORY
時間：開場 15:00/ 開演 16:00
チケット発売中
