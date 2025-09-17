風男塾が、10月15日に発売するニューシングル「Frontier」に先駆け、アーティスト写真やジャケット写真といった新ビジュアルに加え、MVのショートver.を公開した。

◆風男塾 動画

今作は、全メンバーがラップに挑戦し、「未来は誰にも分からない、だからこそ、自分の力で勇気を持って切り拓こう」という前向きなメッセージを届けているという。失敗や挫折さえも未来への糧になる――そんな想いが込められたこの楽曲は聴く人の背中を押し、新しい一歩を踏み出す力を与えてくれるとのこと。

歌詞は「歌ネット」で先行公開されており、同時にMVのショートver.も公開。さらにTikTokやInstagram、YouTubeでの先行配信もスタートした。

https://youtu.be/faLopz5JiR4

なお風男塾は、9月からライブツアー＜風男塾 LIVE TOUR 2025 Dynamic＞を開催している。

◾️ニューシングル 「Frontier」

2025年10月15日（水） ▼「歌ネット」にて歌詞先行公開中

https://www.uta-net.com/song/380047/ ○初回限定盤A［CD＋DVD］

価格：\1,700 TECI-981

・CD収録内容

1.Frontier

2.Starlight

3.クレイジーモンスター

・DVD収録内容

「Frontier」 MUSIC VIDEO、「Frontier」 MUSIC VIDEO MAKING MOVIE ○初回限定盤B［CD+DVD］

価格：\1,700 TECI-982

・CD収録内容

1.Frontier

2.Starlight

3.クレイジーモンスター

・DVD収録内容

特典映像

背景はメンバーでWall Paint!? オリジナルポストカードをつくっちゃおう! ○通常盤［CDのみ］

定価：\1,300 TECI-980

・CD収録内容

1.Frontier

2.Starlight

3.クレイジーモンスター

4.Frontier (Instrumental)

5.Starlight (Instrumental)

6.クレイジーモンスター (Instrumental)

■ライブ情報 ○＜風男塾LIVE TOUR 2025 Dynamic＞

2025年

9月20日（土）福岡/ 福岡ポケット

9月23日（火・祝）広島/ SECOND CRUTCH

9月27日（土）大阪/ ROCK TOWN

9月28日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN’ ○＜風男塾LIVE TOUR 2025 FINAL〜Dynamic〜＞

2025年11月24日（月・祝）東京/ GARDEN新木場FACTORY

時間：開場 15:00/ 開演 16:00

チケット発売中

