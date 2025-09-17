カラノアが、メジャー1stシングル「レイ」を本日リリースした。

◆カラノア 動画

「レイ」は幼い頃の原体験を元に組み上げられた楽曲だという。衝動にも似たロックサウンドが聴く人の高揚を扇動し、サビの情動的なメロディラインは、その爆発性の中にどこか悲哀を孕んでいる。遠い記憶に幽かに映る亡霊を追うような、抽象度の高い歌詞に乗せ踏まれる韻など、楽曲全体を通してバンドの進化を存分に味わえる一作に仕上がっているとのこと。

そして、同日21時には「レイ」のMVも公開となった。本MVは、モーションデザイナー／ムービーディレクター・Asaka Kishidaが映像を手がけた。シルエットにて表現された主人公が、荒廃した未来都市で絶望感・虚無感の漂ういつもの日常を送る中、眠りについた後に夢の中だけで会える「あなた」をきっかけに、希望の光を取り戻していく様子が描かれている。また、今作は全編がモーショングラフィックコラージュアニメーションにて制作され、その手法によって歌詞の抽象的な世界観を見事に映し出した映像作品となっているという。

◾️Asaka Kishida コメント

大切なものを失った喪失感と、それでも消えずに残る想いを形にしたくて、この作品を作りました。紙を重ねるように、過去や記憶も積み重なっていく。その中で小さくても確かな希望を見つけられたら…そんな願いを込めています。観てくださった方が、自分の中に眠っている大切な記憶や感情を思い出すきっかけになれば嬉しいです。

また、大阪・心斎橋Live House Pangeaにて12月17日に開催される＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.3＞のオフィシャル先行が本日より開始。初の大阪での自主企画開催となるのでぜひ足を運んでいただきたい。

◾️＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.3＞ 2025年12月17日（水）

会場：大阪 心斎橋Live House Pangea

チケット先行：https://eplus.jp/karanoah-lbf-3/

期間：9月17日（水）21:00〜9月28日（日）23:59

※ゲスト後日解禁

◾️デジタルシングル「レイ」 2025年9月17日（水）リリース.

配信：https://asab.lnk.to/karanoah_rei