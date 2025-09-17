小倉 唯が、ミニアルバム『Labo-Ratory』を2025年11月25日にリリースすることを発表した。

アルバムタイトルの「Labo-Ratory」は「実験室／研究所」を意味しており、様々な曲調やコンセプトに挑戦した作品になっているという。合わせて、新しいアーティスト写真も公開された。

なお、リリース日の11月25日は、アルバムタイトルともリンクしている＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞の最終日・神奈川・パシフィコ横浜公演の翌日。ツアー来場者抽選プレゼントキャンペーンも決定し、パシフィコ横浜会場でも購入可能とのことなので、ライブの興奮をそのままに新作を手にすることもできる。

ミニアルバム『Labo-Ratory』は、3カ月連続配信リリースの楽曲に、新録曲1曲、「Baby Sweet Berry Love 〜Labo-Ratory ver.〜」、ボーナストラックの「Raise 〜Bloomy ver.〜」含む全6曲を収録予定。Blu-rayが付属され、プレミアムアナザージャケット3枚セットが封入、三方背BOX仕様のプレミアム盤と通常盤の2形態でリリースされる。

また、発売を記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙解禁されているので是非チェックしてほしい。

さらに、3カ月連続配信リリース第3弾の詳細も明らかになった。タイトルは「きょんきょん♡らぶぽーしょん」で、2025年10月15日に配信開始となる。作詞を小倉 唯が、作曲・編曲を金山秀士が手掛けており、ハロウィンをイメージしたような楽曲になっているとのこと。

そして、全国4カ所にて開催される＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞のチケット一般発売情報も公開されたので、こちらも合わせてチェックしていただきたい。

◾️ミニアルバム『Labo-Ratory』

2025年11月25日（火）発売 ・プレミアム盤（数量限定生産）CD＋Blu-ray COZX-2202〜3 ￥5,000（税込）

・通常盤 CD Only COCX-42552 ￥2,800（税込） ◆CD収録内容 ※プレミアム盤・通常盤 共通 ／曲順未定

・Magic♡Happy

・治癒治癒ちゅっ♡

・きょんきょん♡らぶぽーしょん

・新曲（タイトル未定）

・Baby Sweet Berry Love 〜Labo-Ratory ver.〜

・＜Bonus Track＞Raise 〜Bloomy ver.〜

全6曲を収録予定 ◆Blu-ray収録内容 ※プレミアム盤のみ

「Magic♡Happy」LYRIC VIDEO

「治癒治癒ちゅっ♡」「きょんきょん♡らぶぽーしょん」MUSIC VIDEO、メイキング映像

※収録内容は予定です。変更になる可能性もありますので、予めご了承ください。 ◆仕様：三方背BOX ◆封入特典：プレミアムアナザージャケット3枚セット

※プレミアムアナザージャケット3枚セットは、先行配信楽曲3曲のジャケットと裏面に小倉 唯ビジュアルをデザインした、きせかえジャケットの仕様となります ◆配信中楽曲

「Magic♡Happy」

作詞・作曲：ヤマモトショウ 編曲：釣 俊輔

https://ogurayui.lnk.to/magichappy 「治癒治癒ちゅっ♡」

作詞・作曲・編曲：佐々木喫茶

https://ogurayui.lnk.to/chiyu_chiyu_chu 「きょんきょん♡らぶぽーしょん」

10月15日（水）配信開始

作詞：小倉 唯 作曲・編曲：金山秀士 ◆購入者特典情報

・アニメイト プレミアム盤 L判ブロマイド2枚セット／ 通常盤 L判ブロマイド1枚

・ゲーマーズ プレミアム盤 L判ブロマイド2枚セット／ 通常盤 L判ブロマイド1枚

・コロムビアミュージックショップ

プレミアム盤 アクリルキーホルダー2個付き限定セット L判ブロマイド2枚セット

プレミアム盤 L判ブロマイド2枚セット

通常盤 L判ブロマイド1枚

・ソフマップ（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・タワーレコード（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・とらのあな（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・ネオウィング（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・Amazon プレミアム盤 メガジャケ／ 通常盤 メガジャケ

・Yui’s＊company.： 複製サイン＆メッセージ入り アナザージャケット（予約期間：11月3日（月・祝）23:59まで） 詳細：https://columbia.jp/ogurayui/ ◆小倉 唯 ミニアルバム「Labo-Ratory」発売記念イベント 〜Yui Labo研究報告会（Laboトーク＆お渡し会）〜

小倉 唯 ミニアルバム「Labo-Ratory」の発売を記念して、イベントの開催が決定。各会場の応募対象法人など詳細をご確認頂き、奮ってご応募ください。

・イベント内容

イベントに当選された方は、Yui Laboの研究員となり小倉 唯のテーマに沿った研究レポートをイベント時に提出いただきます！

研究レポートをいただいた方には、素敵な受講終了証を小倉 唯本人よりお渡しいたします。イベントの当選案内にレポートのお題をご案内いたします。イベント当日に会場にてレポート用紙を配布いたします。受講終了証は、アニメイト・ゲーマーズで絵柄が異なります。 詳細：https://columbia.jp/ogurayui/ ◆小倉 唯 ミニアルバム「Labo-Ratory」発売記念 【2025年 初冬 ゆいゆいジャンボ小倉くじ】

小倉 唯 ミニアルバム「Labo-Ratory」の発売を記念して、ゆいゆいジャンボ小倉くじの開催が決定。今回も豪華景品が当たるわくわくドキドキの小倉くじ！ 当選番号はネット配信生放送にて大発表します。 ・対象店舗：コロムビアミュージックショップ対象ページ

・対象ページ：https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji25winter/

・予約受付期間：9月17日（水）21:00〜10月26日（日）23:59

・ニックネーム登録期間：10月27日（月）〜11月３日（月・祝）23:59

・小倉くじ番号のご案内：11月14日（金）18:00頃 ・対象商品

2025年11月25日（火）発売

小倉 唯 ミニアルバム「Labo-Ratory」

・プレミアム盤（数量限定生産）（CD＋Blu-ray）アクリルキーホルダー2個付き限定セット

・プレミアム盤（数量限定生産）

・通常盤（CDのみ） ・当選景品

特賞：唯ちゃんの生電話 2名様 対象：アクリルキーホルダー付き限定セット1名 ／ プレミアム盤・通常盤1名

1等賞：ニックネーム入りのサイン入り告知ポスター…15名 ※対象：全形態

2等賞プレミアム：ニックネーム＆サイン入りCDジャケット プレミアム盤…5名 ※対象：プレミアム盤

2等賞通常：ニックネーム＆サイン入りCDジャケット 通常盤…5名 ※対象：通常盤 詳細：https://columbia.jp/ogurayui/ ◆小倉 唯 ミニアルバム「Labo-Ratory」コロムビアミュージックショップ アクリルスタンドキーホルダー2個付き限定セット

アクリルキーホルダー2個セットに限定セットオリジナル特典ブロマイドを付けた「Labo-Ratory」プレミアム盤の限定セットの販売が決定。限定セットは受注限定となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。 「Labo-Ratory」コロムビアミュージックショップ限定セット

セット内容：

「Labo-Ratory」プレミアム盤（数量限定生産）（CD＋Blu-ray）

＋アクリルスタンドキーホルダー2個 （MUSIC VIDEO衣装 2着）

＋限定セットオリジナル特典ブロマイド2枚セット

販売価格：8000円（税込）

※2025年 初冬 ゆいゆいジャンボ小倉くじ も対象となります。 受注期間：2025年9月17日（水）21:00〜10月26日（日）23:59まで ※CDジャケット衣装のアクリルスタンドキーホルダーは、小倉 唯LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」の会場にて予約カードを配布予定です。詳細は後日発表いたします。 ◆小倉 唯 Yui-Laboカレッジトレーナーが発売決定

小倉 唯 ミニアルバム『Labo-Ratory』の発売を記念して、CDジャケットで唯ちゃんが着用しているカレッジトレーナーの発売が決定。お揃いのトレーナーでライブやイベントにご来場ください。 ・商品情報

2025年11月19日（水）発売

Yui-Laboカレッジトレーナー

サイズ：M・L・XL・XXL

価格：7,000円（税込） ・購⼊⽅法

※期間限定販売

販売方法：コロムビアミュージックショップにて予約販売

予約期間：9月17日（水）21：00〜11月3日（月・祝）23:59

※受注生産：10月26日（日）23:59までにご予約をお願いいたします。

※10月27日（月）以降は先着販売となります。

※11月3日（月・祝）までにご予約いただいた方は、11月18日（火）発送を予定しております。

発送：11月18日（火）一斉発送予定 購入ページ：https://shop.columbia.jp/shop/e/eyuilabosweatshirt/ ◆小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」 来場者抽選プレゼントキャンペーン開催決定

『Labo-Ratory』プレミアム盤・通常盤を下記対象店舗にて全額前金にてご予約いただいた方を対象に、＜小倉 唯LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞来場者抽選プレゼントキャンペーンの抽選番号が記載された応募用紙をお渡しいたします。＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞各会場にご来場の方で、応募用紙にてご応募いただいた方より抽選で「直筆サイン入り2L判ブロマイド」を会場にてプレゼントします。 ・配布期間：9月18日（木）各店開店時〜なくなり次第配布終了

・対象作品：

2025年11月25日（火）発売

小倉 唯 ミニアルバム『Labo-Ratory』

プレミアム盤（数量限定生産） COZX-2202〜3 5,000円（税込）

通常盤 COCX-42552 2800円（税込） ・対象店舗：アニメイト全店、ゲーマーズ全店（各通販は対象外） 詳細：https://columbia.jp/ogurayui/

◾️＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞

特設サイト：https://ogurayui-official.com/feature/livetour2025 2025年

10月19日（日）開場 17:00 / 開演 18:00 市川市文化会館 大ホール [千葉]

10月26日（日）開場 16:00 / 開演 17:00 仙台サンプラザホール [宮城]

11月2日（日）開場 16:00 / 開演 17:00 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール[大阪]

11月24日（月・祝）開場 14:00 / 開演 15:00 パシフィコ横浜 国立大ホール [神奈川] ◆チケット

オリジナルグッズ付（全席指定）：12,000円（税込）

ビギナーズチケット （全席指定）：7,700円（税込）

※本受付では、⼥性専⽤エリア席の販売はございません。

※お⼀⼈様1公演につき4枚まで（複数公演お申込み可） ◆グッズ内容

【会場別絵柄】屏⾵”LOVE”アクリルスタンド

+【会場別絵柄】Ｌ判ブロマイド（複製サイン＆コメント⼊り）

※グッズは当⽇会場でのお渡しとなります。後⽇郵送等でのお渡しはいたしません。

※不良品交換は当⽇のみ対応いたします。

※不良品以外の返品は不可となります。 ◆ビギナーズチケットについて

従来のグッズ付きチケットよりも後⽅のお席となり、2階席または3階席の後⽅エリアでのご観覧となります。

なお、ビギナーズチケットをお持ちのお客様にはチケット特典グッズのお渡しはございません。

オリジナルグッズ付きの「全席指定」は数に限りがございますので、ご希望のお客様はお早めのご購⼊をおすすめいたします ◆⼀般発売

2025年9⽉20⽇（⼟）AM10:00〜

※先着での販売となり、予定枚数に達し次第受付終了となります。 ・千葉公演

ローソンチケット︓https://l-tike.com/ogurayui/

イープラス︓https://eplus.jp/ogurayui/

チケットぴあ︓https://w.pia.jp/t/ogurayui-a/ ・宮城公演

ローソンチケット︓https://l-tike.com/ogurayui/

イープラス︓https://eplus.jp/ogurayui-th/

チケットぴあ︓https://w.pia.jp/t/ogurayui-m/ ・⼤阪公演

ローソンチケット︓https://l-tike.com/ogurayui/

イープラス︓https://eplus.jp/ogura-yui/

チケットぴあ︓https://w.pia.jp/t/ogurayui-o/ ・神奈川公演

ローソンチケット︓https://l-tike.com/ogurayui/

イープラス︓https://eplus.jp/ogurayui/

チケットぴあ︓https://w.pia.jp/t/ogurayui-a/