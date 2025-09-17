◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

男子やり投げで予選落ちとなった７月の日本選手権王者の崎山雄太（２９）は、珍しい所属先の支えもあって２大会連続の世界陸上の舞台に立った。所属の愛媛競技力本部の正式名称は「愛媛県競技力向上対策本部」。２００７年１２月に愛媛県庁内に設立した部署だ。翌年、メンバーに加わった事務局長の辻岡英幸氏（５７）は「当時の国体成績が４７都道府県中、愛媛は下位でした。１０年後の１７年に愛媛国体が決まり、競技力を上げて行こうと声が上がりました」と発足の背景を語った。

競技に特化するのではなく、目指したのは全体の底上げ。全国で上位の競技や、指導者が不在、道具がないものもあり「それに応じた補助金の形で各競技を強化した」という。７年がたち競技力が上がる中、県外からも有望選手を招いて雇用するスポーツ専門員制度ができた。一番の仕事は大会で結果を残すことだが、学校からの要請で訪問指導するなど、県内スポーツの発展に寄与するのも業務の一つ。崎山は日大卒業後の１９年より活動。「性格が明るいし、指導もうまい。やりを投げたら子供はくぎ付け。学校からの要請は多い（辻岡氏）」と大人気だという。

愛媛国体時の５２枠から減ったが、地道な普及活動もあって支援する声も多く現在も２３人を雇用する。支援の成果の１つは、東京世界陸上の代表選考を兼ねた７月の日本選手権。崎山が日本歴代２位の８７メートル１６で初Ｖ。「映像で見て、自己ベストを４メートル近く更新したので驚きが大きかったが、うれしかった」と辻岡氏。世界陸上は同僚と現地で見守った。

異例のサポートを継続し、次なる夢は２８年ロサンゼルス五輪。これまでスポーツ専門員から五輪代表を輩出したのは１８年平昌冬季大会スピードスケート女子の郷亜里砂の一人。「彼女の活躍で皆さんが応援するようになった。夏の五輪はまだ。何とか出したい」と辻岡氏。崎山やウェートリフティングなどに期待だ。今後もアスリートとともに夢を追い続ける。