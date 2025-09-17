アンケートに答えて抽選で地鶏肉セットが当たる！日本食鳥協会「地鶏うまいもんキャンペーン」

日本食鳥協会は、2025年9月15日(月・祝)から2025年10月15日(水)までの1ヶ月間、一般応募者から地鶏に関するアンケートに答えて抽選で地鶏セットが当たる「地鶏うまいもんキャンペーン」を開催！

日本食鳥協会「地鶏うまいもんキャンペーン」

■キャンペーン概要

・開催期間 ： 2025年9月15日(月・祝)〜2025年10月15日(水)

・賞品／当選人数： 【地鶏肉セット】50名様

・応募条件 ： なし

・当選発表 ： 賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

・当選賞品の発送： 当選者確定後、発送します。

・申込方法 ： 一般社団法人 日本食鳥協会キャンペーン応募ページより

・申込みURL ： https://jidori-museum.jp/campaign/survey2025/

＜注意点＞

・同一者または同一者と見なされる応募(重複応募)は、無効とさせていただきます。

・応募要件(連絡先が確認出来ない等)に満たない応募は無効とさせていただきます。

・賞品の交換・換金・返品、及び当選権利の譲渡(オークション、転売等)はできません。

・インターネット接続料及び通信料はお客様のご負担となります。

・このキャンペーンは、やむを得ない事情により中止・変更となる場合があります。

・当選品の発送は冷凍でお届けとなります。

＜アンケート情報の利用目的＞

ご回答いただいたアンケート内容は、今後の活動の充実・向上のために参考とさせていただきます。

情報は統計的に処理を行い、個人が特定される形で公表されることはありません。

＜個人情報の取扱いについて＞

いただいた個人情報は、賞品をお届けする際に必要な確認等のために利用し、その他の目的では使用いたしません。

抽選にもれた方の応募情報は抽選後直ちに、また当選された方の応募情報は6ヶ月以内に消去します。

日本食鳥協会は、2025年9月15日(月・祝)から2025年10月15日(水)までの1ヶ月間、協会ホームページにおいて、一般応募者から地鶏に関するアンケートに答えて抽選で地鶏セットが当たる「地鶏うまいもんキャンペーン」を開催しています。

