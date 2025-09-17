毎年大好評！烏骨鶏かすていら美味　 秋の味覚の切れ端も用意して、通販限定で9/16から販売開始

金澤烏骨鶏の里は9月16日から『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』を同社通販サイトで開催。

・実施期間：9月16日 11時00分〜10月31日 11時00分頃まで

金澤烏骨鶏の里は9月16日から『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』を同社通販サイトで開催中です！

▼かすていらの超希少部位である美味(みみ)について

同社の主力商品であるかすていらを製造する際に切り落とされる耳のことを指します。

一般的には市場に出回らない部位なので、普段は職人達しか食べることができません。

そんな職人達が絶品と評するほど美味(びみ)なことから同社独自の呼び方として美味(みみ)と呼んでいます。

▼美味(みみ)の特徴

美味(みみ)の最大の特徴としては、かすていらの中でも甘みが一番凝縮されていることです。

社内では美味に驚くほど甘みが凝縮されている為『蜜だまり』と呼ぶほどです。

この甘さは使用する砂糖によって変わります。

今回のキャンペーンでは、国産の栗を使用した烏骨鶏かすていら栗美味(みみ)を用意しており、秋限定の味覚を楽しめます。

また、大人気の「烏骨鶏卵デニッシュパン」や通常販売は行っていない「烏骨鶏らすく」とのお得なセットも用意しています。

▼商品の紹介(味の種類)

・プレーン味

・抹茶味

・栗

