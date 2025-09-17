禁煙や減煙に挑戦する方を応援！AMDIA「KIWI iQuitキャンペーン」

AMDIAは、イタリア本社が展開するグローバル禁煙応援企画「KIWI iQuit Stories」に連動し、日本国内での「KIWI iQuitキャンペーン」を2025年9月17日に開始。

AMDIA「KIWI iQuitキャンペーン」

・目的 ： 禁煙・減煙に挑戦する方をサポートし、体験談を通じて共感と勇気を広げる

・応募方法 ： 専用フォームより、禁煙・減煙に関する自身のストーリーを投稿

・特典 ： 選ばれた体験談は公式サイトやSNSで紹介予定

・メッセージ： 「あなたの一歩が、誰かの第一歩になる」

AMDIAは、イタリア本社が展開するグローバル禁煙応援企画「KIWI iQuit Stories」に連動し、日本国内での「KIWI iQuitキャンペーン」を2025年9月17日に開始しました。

このキャンペーンは、禁煙や減煙に挑戦する方を応援するとともに、体験談を広く共有することで社会的なムーブメントを目指す取り組みです。

■グローバルな取り組み

「KIWI iQuit Stories」は、イタリア本社 KIWI Vapor が世界規模で推進するグローバルキャンペーンです。

今回の日本での実施はアジア初の展開であり、世界各国の仲間とともに、喫煙習慣からの前向きな一歩を後押しします。

