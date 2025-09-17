北海道・日本体育大学附属高等支援学校にて歯磨き実習を実施！日本体育大学医療専門学校歯科衛生コース

日本体育大学医療専門学校歯科衛生コースの学生は、この夏、北海道網走市にある日本体育大学附属高等支援学校にて、歯磨き実習および交流活動を実施しました。

日本体育大学医療専門学校歯科衛生コースの学生は、この夏、北海道網走市にある日本体育大学附属高等支援学校にて、歯磨き実習および交流活動を実施。

この実習では、まず口腔に関する講義を行った後、生徒が普段使用している歯ブラシを用いて、正しい歯磨きの方法を指導しました。

身近な道具を使った実践的な指導により、生徒一人ひとりが自身の歯磨きを見直す機会となりました。

さらに、歯科衛生に関わる活動だけでなく、支援学校の授業にも参加しました。

●ビルメンテナンス実習ではモップの絞り方を学習

●木工実習では木材を使ったコースター作りに挑戦

●放課後には部活動にも参加し、生徒との交流を深めました。

また、別日には網走監獄の見学や北海道の大自然を体験し、地域文化への理解を深める貴重な機会となりました。

