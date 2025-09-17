Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・岐阜・高知などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年9月26日〜9月28日の3日間、徳島県徳島市にある藍場浜公園にて第8回を開催！

第8回 全肉祭 in 徳島

会場 ：藍場浜公園(徳島県徳島市藍場町1／徳島駅から徒歩約5分)

日程 ：2025年9月26日〜9月28日

時間 ：10:00〜21:00(初日は前夜祭の為16:00〜21:00)

店舗数：約50店舗

Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・岐阜・高知などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年9月26日〜9月28日の3日間、徳島県徳島市にある藍場浜公園にて第8回を開催します。

■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント

■全日通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

3日間では絶対に食べきることが出来ません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

ワインの試飲コーナーも用意

・お子様も退屈させないお遊びブースも用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意

・観覧無料のステージ企画

アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも

■朝から晩までたっぷり楽しい3日間

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！

徳島駅から徒歩3分、会場の地下には大型駐車場も完備。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 徳島県徳島にて開催！第8回 全肉祭 in 徳島 appeared first on Dtimes.