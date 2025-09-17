徳島県徳島にて開催！第8回 全肉祭 in 徳島
第8回 全肉祭 in 徳島
会場 ：藍場浜公園(徳島県徳島市藍場町1／徳島駅から徒歩約5分)
日程 ：2025年9月26日〜9月28日
時間 ：10:00〜21:00(初日は前夜祭の為16:00〜21:00)
店舗数：約50店舗
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・岐阜・高知などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年9月26日〜9月28日の3日間、徳島県徳島市にある藍場浜公園にて第8回を開催します。
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント
■全日通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数200アイテム以上！？
3日間では絶対に食べきることが出来ません
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
ワインの試飲コーナーも用意
・お子様も退屈させないお遊びブースも用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意
・観覧無料のステージ企画
アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも
■朝から晩までたっぷり楽しい3日間
夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！
徳島駅から徒歩3分、会場の地下には大型駐車場も完備。
