全21モデルが対象！BESV JAPAN『秋のオプションキャンペーン』

BESV JAPANは、2025年9月20日(土)より『秋のオプションキャンペーン』を開催。

BESV JAPAN『秋のオプションキャンペーン』

期間 ： 2025年9月20日(土)〜10月31日(金)

対象モデル ： BESV／Votani／SMALO 全21モデル(アウトレット含む)

対象店舗 ： 全国の正規取扱店

※新車1台につき1セットのみ適用可能。

セット内容の変更は不可。

e-Bike「BESV(ベスビー)」を取り扱うBESV JAPANは、2025年9月20日(土)より『秋のオプションキャンペーン』を開催します。

過去シーズンでも好評がきた人気オプションセットを、新車購入時限定で特別価格にて提供。

さらに、マイナーチェンジやカラー変更を控えたアウトレットモデルも対象となり、今シーズンの新型「PSA2」「PSF2」から人気の定番モデルまで、お得に手に入る絶好のチャンスです。

BESV、Votani、SMALOの3ブランド全21モデルが対象となるBIGキャンペーン。

新車購入と同時に、人気オプションを特別価格で手に入れることができます。

▼主なオプションセット例(税込)▼

・【BESV】PSシリーズ前後フェンダー＆ライトセット

16,830円／19,250円 → 10,000円

・【BESV】PSF1輪行セット

18,810円 → 10,000円

・【BESV】TRS2 XCフルオプションセット

32,300円 → 10,000円

・【Votani】専用バスケット＋ディスプレイカバーセット

9,680円 → 5,000円

・【Votani】Q3用バスケット・スタンド・キャリアフルセット

19,910円 → 10,000円

・【SMALO】PX2用リアキャリア

7,590円 → 5,000円

