“クラフトマンシップ”の真髄を体感！ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025

ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025

開催日時 ：2025年10月4日(土)・5日(日)

会場 ：やまびこドーム(〒390-1131 長野県松本市空港東9036-4)

主催 ：一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMIT

一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITは、長野県最大級のアウトドア体験イベント「ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025」(通称：AOS)を、2025年10月4日(土)・5日(日)に長野県松本市「やまびこドーム」で開催します。

今回、第2弾プレスリリースとして、出展ブランドやトークセッション、体験・ワークショップなどの全貌を公開します。

松本の自然とともに、“クラフトマンシップ”の真髄を体感する2日間が、まもなくやってきます。

■ついに出揃った！アウトドアブランドの“今”を体感

72メーカー・108ブランドが松本に大集結。

国内外から、こだわり抜いたモノづくりの精神をもつブランドが集まり、ブースでの展示・販売を行います。

クラフトマンシップあふれるアウトドアギアやアパレル、シューズ、車、フードに出会える貴重な2日間。

■豪華すぎるステージトークセッション

北アルプスの山小屋関係者から、アウトドア業界のキーパーソン、自然保護やライターまで――各分野の第一人者が語る、ここでしか聞けないトークが満載！

【10月4日登壇者】

◆赤沼大輝さん(燕山荘) × 中村梢さん(蝶ヶ岳ヒュッテ) × 山田雄太さん(常念小屋)

聞き手：佐藤泰那さん(ほぼ日／元ランドネ編集長)

◆コラボレーターPR枠｜KDDI株式会社、株式会社フォレストアドベンチャー

└「有休林を遊び場に！株式会社フォレストアドベンチャーの事業紹介」

パノラマ銀座の山小屋のメンバーが来ます！

【10月5日登壇者】

◆信飛トレイル開通までの道のりと向かう先

藤江佑馬さん(信飛トレイル／Raicho Inc代表) × 野川裕史さん(環境省中部山岳国立公園管理事務所長)× 肥後利晃さん(松本市アルプスリゾート整備本部 プロジェクトマネージャー)

聞き手：大垣柚月さん(ランドネ・PEAKSスタッフ)

◆クラフトマンシップトーク

Woodyさん(ZEROGRAM創業者) × ホーボージュンさん(アウトドアライター)

◆佐々木俊尚さん(文筆家／情報キュレーター)

聞き手：佐藤泰那さん(ほぼ日／元ランドネ編集長)

◆的場一峰さん(ヤマレコ) × 五十嵐雅人さん(山と溪谷編集長)

◆山下舞弓さん(モデル／登山YouTuber) × 新田あいさん(モデル／ブランドディレクター)

聞き手：本間加奈子さん(フリーアナウンサー)

アウトドアインフルエンサーのお二人の熱いトーク！

【司会】

10月4日 本間加奈子さん、10月5日 中野希友未さん(長野朝日放送)

■「山活図書館」松本市中央図書館 × 山と溪谷社 × ALPS OUTDOOR SUMMITのコラボ企画

イベント会場に出現するのは、山の魅力にどっぷり浸かれる図書館！古い号も含む『山と溪谷』や、山に関する選書が並ぶ特設スペースが登場。

登山文化と知識の融合を体感して！

■「創る」を楽しむワークショップ、続々登場！

葉っぱアート、レザータグづくり、セメントキャンドル、焼きリンゴ体験、三角木材のアートづくり…子どもも大人も夢中になる、創造の時間が各ブースで繰り広げられます。

やまびこドームの外と中で、たくさんのワークショップが楽しめます。

■アウトドアで“体験する”を本気で

フォレストアドベンチャーによる木登りアクティビティや、やまびこドーム外エリアでの各種デモンストレーション、スラックラインの体験会など、「体験から始まるアウトドア」をテーマにした実践型のコンテンツが豊富。

■フードも一流。

「食べるクラフトマンシップ」キッチンカー

地元食材や無添加クラフトフードやドリンクが楽しめるキッチンカーも充実。

胃袋も大満足のラインナップでお迎えします。

クラフトマンシップを味わおう！

■後援

長野県／松本市／塩尻市／安曇野市／松本商工会議所／塩尻商工会議所／一般社団法人長野県観光機構／信濃毎日新聞社

■コラボレーター(スポンサー)

KDDI株式会社、株式会社フォレストアドベンチャー、株式会社タカサワ、味の素株式会社、株式会社IKERU、オシロ株式会社、株式会社Jackery Japan、株式会社アスピア、アルピコホールディングス株式会社、株式会社キュリアス、日本生命保険相互会社、白馬観光開発株式会社、松本信用金庫、株式会社柳沢林業、株式会社ヤマサ

