¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç°û¼ò¤·îÉîÄ¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾...¡¡Ìó4Ê¬¸å¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·½÷À½Å½ý¡¡Èï¹ð¤Î27ºÐ½÷Â¦¤¬½é¸øÈ½¤Ç¡ÖÇ§ÈÝÎ±ÊÝ¡×¡¡¸¡»¡¤¬¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×½ýºá¡×¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æµ¯ÁÊ¡¡Èï³²½÷À¡Ö´é¤Î½ý¤ÈÂÎ¤Î½ý¤Ï¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡£°û¼ò±¿Å¾¤¬¤É¤ì¤À¤±Èï³²¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç°û¼ò¤·¤¿¸å¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢20Âå½÷À¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡×¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¡Ê27¡Ë¤Î½é¸øÈ½¡£½÷Â¦¤ÏÇ§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜÎ¦¡Ë
¸¡»¡¤Ï ¡È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡É ¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºæ»ÔÃæ¶è¤ÎÌÚÂ¼ÊæÇµ¹áÈï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯6·î7ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢îÉîÄ¾õÂÖ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¡£
¡¡±¿Å¾³«»Ï¤«¤éÌó4Ê¬¸å¡¢Æ±¶è¿¼°æ¿åÃÓÄ®¤ÎÆ»Ï©¤ò»þÂ®Ìó30Ò¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Ë¡¢½÷À¡Ê24¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·Å¾ÅÝ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÁ°ÎØÉÕ¶á¤Çíà¤¤¤ÆÉé½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡×¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ï¡¢´éÌÌºÃÁÏ¤ä³°½ýÀ»õ²çÃ¦±±¤Î¤Û¤«¡¢º¸ç½ÉôÈéÉæÇíÃ¥ÁÏ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿ÈËã¿ìÃæ¤Ë²õ»à¤·¤¿ÈéÉæ¤ÎÀÚ½ü¼ê½Ñ¤Ê¤É¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼Èï¹ð¤ÏÄÌÊó¤ä½÷À¤Îµß¸î¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸½¾ì¤òÁö¤êµî¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ºæ»ÙÉô¤Ï¡È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë±¿Å¾¤ËµÚ¤ó¤À¡É¤ÈÈ½ÃÇ¡£´í¸±±¿Å¾Ã×½ýºá¤Ë¡Ö³Ê¾å¤²¡×¤¹¤ë·Á¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸¡ºæ»ÙÉô¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ðÂ¦¡Ö¸øÁÊ»ö¼ÂÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¡×ÁèÅÀÀ°Íýµá¤á¤ë
¡¡9·î17Æü¸á¸å¤ËÂçºåÃÏºÛºæ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¡£ºá¾õÇ§ÈÝ¤ÇÌÚÂ¼Èï¹ð¤Ï¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡Ö¸øÁÊ»ö¼ÂÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁèÅÀÀ°Íý¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢½é¸øÈ½¤Ï¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤·Á¤Ç½ªÎ»¡£Âè2²ó¸øÈ½¤Î´üÆü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Èï³²½÷À¤âºÛÈ½¤Ë»²²Ã¡ÖËèÆü½ý¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÈÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÇØÉé¤¦ÁÔÀä¤Ê¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤â¡Ä
¡¡½é¸øÈ½¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô»²²ÃÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¡Ê24¡ËËÜ¿Í¤â¼Ö°Ø»Ò¤Ç½ÐÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄÄî¸å¡¢½÷À¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ö¸Î¸å¤Î¶ì¤·¤ß¤ä¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¡Ê24¡Ë
¡¡¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤¬¤É¤ì¤À¤±Èï³²¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈËèÆü½ý¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤Ó¤Ë»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èá¤·¤µ¤È¤à¤Ê¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö´é¤Î½ý¤ÈÂÎ¤Î½ý¤Ï¤â¤¦¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤â¼º¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÎ±³Ø¤â¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¤«»ä¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¡ÊÌÚÂ¼Èï¹ð¤Ë¤Ï¡Ë»ä¤òíà¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤Æ¡¢¼Â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Èï³²½÷À¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÈÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸åÂ³¼Ö¤Ë¤µ¤é¤Ëíà¤«¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É ¡ÈÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÇØÉé¤¦ÁÔÀä¤Ê¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£