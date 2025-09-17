お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿がYouTubeで発した“素人”発言が物議を醸している。ことの発端は、アインシュタイン・稲田直樹のInstagramに不正ログインした男が逮捕された一件だ。

【写真】しれーっと『ヒルナンデス』に出演したチョコプラ松尾

チョコプラ松尾「素人がなに発信してんだ」

2024年7月頃に稲田が女性に不適切なDMを送ったという疑惑が取り沙汰されたが、2025年9月5日に稲田のSNSへ不正ログインした32歳男が逮捕。疑惑の時点で稲田は“身に覚えがない”と完全否定していたものの、当時は《本当に乗っ取られたのか》と疑う声も少なくなかった。

「約1年にわたって疑惑を持たれていた稲田さんを擁護する形で、動画の中でこの問題に言及したチョコプラの2人。稲田さんに対する誹謗中傷に怒りをあらわにする中、松尾さんが“芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって”“素人がなに発信してんだってずっと思ってるんだ、オレ”と発言したんです。

長田さんは冷静に反論していましたが、松尾さんは頑として譲りませんでした」（芸能プロ関係者）

この発言が拡散されると、ネット上では《一般人をバカにしすぎじゃない？》《自分のこと何様だと思ってるのか》と批判が続出。9月15日には該当の動画を非公開にするまでに至った。

しかし、発言について何もコメントすることなく非公開にした姿勢にも《発言の責任を取らず非公開にするなんて、心底幻滅した》《信念があっての発言なら、シレッと消すなよ》と非難の声が集まる事態となっている。

翌日シレッと『ヒルナンデス』に出演

また9月16日には『ヒルナンデス！！』（日本テレビ系）にコンビ揃ってスタジオ生出演をした松尾。火曜レギュラーのため出演は当然なのだが、炎上騒動に触れず“普通に”出演している様子に、

《え？なんか松尾がシレッとヒルナンデス出てるんですけど》

《素人発言に関して何も言わんの？》

《炎上してるのにノーダメージじゃん》

などの声が上がっている。

さらに脳科学者の茂木健一郎も参戦。自身のYouTubeで“素人”発言は「もともとは誹謗中傷に関していろんなこと言ってるんで、そういう方々に対して使うな、っていう文脈で出てきたんで」と擁護する発言をしている。

一方で、一般人を“素人”と断じたことに対して、「（芸人が）いつの間にか権威側、体制側になっちゃってるってことなんで」「本当はいい気になっちゃうくらいだったら、芸人さんが自分たちのお笑い以外の領域に口出すのはやめとけって意味で」などと指摘した。

「過去に3度『キングオブコント』の決勝に進出し、レギュラーも10本持つ売れっ子ですから、少し天狗になってしまっているのかもしれません。確かに茂木さんの言うとおり、動画の発言の一部を切り取って批判するのはちょっと違うのかもしれない。しかし“芸能人とアスリート”を特別視し、それ以外を“素人”とする選民思想が透けて見えたのが炎上に繋がったのではないでしょうか」（前出・芸能プロ関係者）

このまま炎上が鎮火されないと、現在のレギュラーや出演番組にも影響が出るのは必至――。松尾は一体どうするつもりなのか。