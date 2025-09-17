「エグいのキタ」「こんなん反則やん」強烈な一撃！ ACL２初戦で魅せた、G大阪ヒュメットの直接FK弾に脚光！「注目は、FKそっちのけで…」
ガンバ大阪は９月17日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第１節で、東方（香港）とホームの市立吹田サッカースタジアムで対戦し、３−１で快勝。この一戦で、FWデニス・ヒュメットが決めた直接FK弾に注目が集まっている。
２−１とリードして迎えた75分、ペナルティエリア手前中央でFKを獲得。これのキッカーを務めたヒュメットが右足で直接狙うと、鋭いシュートは壁の右側を抜けてゴール右に突き刺さった。
試合を中継したDAZNが公式Xで、この得点シーンを公開すると、ファンからも絶賛の声が上がった。
「エグいのキタ」
「フリーキックも蹴れるんかーい！」
「すごいフリーキック」
「シュートうまい！」
「こんなん反則やん」
「注目は、FKそっちのけでキャプテンマーク巻こうとしてる宇佐美貴史選手」
「ヤバい。中東に見つかってしまう」
３発快勝で大会白星発進。好スタートを切ったG大阪の次節は10月２日、敵地でタイのラーチャブリーFCと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭い軌道でゴールに突き刺さる！G大阪ヒュメットのFK弾！
