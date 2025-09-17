長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『新橋町』を紹介します。

本家本元の「阿蘭陀万歳」(おらんだまんざい)。

今回の奉納のテーマは “つなぐ”。まちの思いを未来につなぎます。

【NIB news every. 2025年9月3日O.Aより】

◆“本家本元”の「本踊 阿蘭陀万歳」を自負

新橋町の「本踊 阿蘭陀万歳」。

主人公は、長崎にやってきた2人のオランダ人です、

鼓を持った “才蔵” と、うちわを手にした “万歳” が、テンポよくコミカルな動きで観客を沸かせます。

日本舞踊の花柳流が1933年に創作した独自の舞踊で、新橋町は1951年、長崎くんちで初めて奉納。

「本家本元」を自負します。

（新橋町くんち奉賛会 本馬 健三会長）

「本踊 阿蘭陀万歳を奉納するにあたり、長崎検番と新橋町の良縁が相整い、誠に喜ばしくうれしく思う。

幾久しく納めてもらえればありがたい」

大役を担うのは、長崎検番の “芸妓衆”。

才蔵役を桃羽さん、万歳役は茶々丸さんが務めます。

（才蔵役 桃羽さん）

「新橋町の皆さんのすべてを背負って神様に届ける気持ち一つでやっていきたい」

（万歳役 茶々丸さん）

「演技があるし、今まで以上に稽古を頑張ってしないといけないと思っている」

◆芸妓が “西洋のものをコミカルに”踊る大変さ

週に2、3回のペースでくんちの稽古に励む 桃羽さんと茶々丸さん。

指導するのは10年前と同じ、花柳孝光央 師匠です。

この日は、三味線や唄を担う地方(じかた)との初めての合同稽古。

生演奏とタイミングを合わせるように踊りますが…

（花柳 孝光央 師匠）

「阿蘭陀万歳のところが少し走りすぎているような感じがします。

そこをこれから合わせていただいて」

（才蔵役 桃羽さん）

「音を聞いて動いていかないといけない。思っていた間と違うところがあったりして、細かく練習していかないといけない」

（万歳役 茶々丸さん）

「組むこと自体、初めてですもんね」

（才蔵役 桃羽さん）

「一緒にできてよかった」

初めてペアを組むという2人。稽古を重ねるにつれ、ある課題が…。

（花柳 孝光央 師匠）

「(動きを)もっと大きく。見ている人からは見えない」

万歳役の茶々丸さんは、芸歴13年目。

くんちには、丸山町と新橋町の踊子として3回出演してきましたが、大役は初めてです。

（万歳役 茶々丸さん）

「全部が違う。首の動き、表情、足も。

女方はあんなに上げないのでストレッチをする」

日本舞踊にはないテンポが速く、コミカルな動きを表現するため、“体の使い方” にまでこだわって、稽古を重ねます。

（花柳 孝光央 師匠）

「普通の舞台と違って四方八方から見る。全身くまなく緊張させて踊ってもらわないと、形ができないところを練習する」

◆「先人たちがやってきたことを何とか “つなぎたい”」

もともとは、“毛皮屋町” という町名だった新橋町。

1673年以降、中島川沿いに架けられた東新橋にちなんで、町名が改称されました。

世帯数は、10年前の前回から10世帯減って約70世帯に。

（新橋町くんち奉賛会 本馬 健三会長）

「引っ越したり、亡くなったりで現在に至っている。

先人たちがやってきたことを何とかつなぎたいという気持ち。

“つなぐ” が、今回のテーマ」

“7年後の長崎くんちに、つなげるため”

その合言葉を胸に、今年は、若い世代の役員を増やしました。

（役員）

「1時間くらい歩いて、市民会館合流で」

30代～40代のメンバーが中心となり、庭先回りのルートも実際に歩いて決めています。

（新橋町くんち実行委員会 山本 卓委員長）

「町の皆さんのおかげで新橋町のくんちを奉納できると痛感しているので、感謝をしながら長崎くんち本番の奉納に向けて、今後も頑張っていきたい」

（新橋町くんち奉賛会 本馬 健三会長）

「頼もしい。効率的にやっているのが今の現状。(後世に)必ずつながる」

◆鎮座400年の節目の一番町飾る奉納

この日は、諏訪神社にくんちの出演者たちがそろいました。

（万歳役 茶々丸さん）

「足をもっとあげることと、元気よく踊ることをきょうの目標として踊る」

諏訪の踊り馬場で行われる “最初で最後の” 通し稽古です。

（諏訪神社での最初で最後の稽古）

強い日差しが照りつく中での舞に、体力も奪われます。

（花柳 孝光央 師匠）

「自分たちが見て、上まで胸でそって見られるように。前に行くとだんだん首が上がっていく」

（万歳役 茶々丸さん）

「“野師め 野師め” の後は、あまり後ろに行かないほうがいい？。わかりました」

桃羽さんと茶々丸さんは、広い踊り馬場での動きや、目線の使い方などを入念に確認していました。

本番まで、あとわずか。

（才蔵役 桃羽さん）

「2人の息の合わせ方、間の取り方など最後までくらいついて頑張る」

（万歳役 茶々丸さん）

「大きく見せることが私の一番の課題。足をあげる、顔の表情、桃羽さんとの掛け合いももっと本番までに磨いていこうと思う」

鎮座400年の節目に一番町を飾る『新橋町』。

（新橋町くんち奉賛会 本馬 健三会長）

「2歩も3歩も進んでいる。（若い世代が）継いでいくと思うし、次に生かせるように頑張ってもらいたい」

継承を胸に晴れ舞台に臨みます。