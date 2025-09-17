北川景子の意外なママ友とは？ プライベートの2ショットに「激アツすぎる」「とっても不思議なご関係」
俳優の北川景子さんは9月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ママ友”とのツーショットを披露しました。
コメントでは、「景子ちゃんと菊地亜美ちゃんが仲良いの激アツすぎる」「お二人さんめちゃくちゃ可愛い」「二人共おきれいですね〜！それに若々しい!」「二人とも美人」「意外な繋がりご縁ですね！！！」「亜実さんと同期だったんですね、驚きです!!」「とっても不思議なご関係笑笑 でも親子で仲良しだなんて素敵」「どんな会話されたか気になります！笑」「菊地亜美ちゃんも相当の美人だね」と、絶賛の声が寄せられました。
【写真】北川景子の意外な“ママ友”は誰？
「お二人さんめちゃくちゃ可愛い」「菊地亜美ちゃんと！」とつづり、写真を1枚載せている北川さん。タレントの菊地亜美さんとのツーショットです。2人とも笑顔を見せています。「久しぶりに話せて嬉しかった」と感想を明かしました。2人は「同時期に出産をし、同時期に復帰」した仲のようで「ご縁がずっと繋がっています」とのこと。さらに「#娘同士も仲良し」とも明かしています。
「芸能界で一番初めに出産を機に仲良くなった景子さん」菊地さんも同日自身のXにて、「私にとって、芸能界で一番初めに出産を機に仲良くなった景子さん ほんとに沢山助けられて、ご縁に感謝です」と明かしています。北川さんはその投稿をリポストするなど、2人の関係性がうかがえますね。またすてきな写真が見られる日を楽しみにしています！
(文:橋酒 瑛麗瑠)