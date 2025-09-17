俳優の小泉孝太郎（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。デートの時の行動に、出演女性陣から非難の声が上がった。

この日のテーマは「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」。小泉は「ロマンチックな部分があると思っているんですけど、今日、みなさんと話せば“思いっきりドライなんだと”っていうふうに言われそうな気がします」と語った。

どうしてそう思うかと聞かれた小泉は「映画館デートに一緒に行って、僕だけ出ちゃうとかね」と言うと、共演者から「えっ？」と声。

小泉は「苦手なジャンルってあるじゃないですか。映画でも。ホラーとミュージカルが苦手なんです。でもその時にお付き合いしていた子が、どうしてもこれが見たい」というので「ゆっくり見てていいからって言って、僕出てきたんですよ」と明かした。

「だからそこら辺は、すごくドライなんだろうなと思っています」という小泉にタレントの王林は「信じられない」、タレントで女優のYOUも「ドライとかそういう問題じゃない」。お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子からも「我慢できますよ、普通の成人男子なら」批判の声が上がっていた。