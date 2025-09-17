「みなし仮設」とは、賃貸型仮設住宅のことを指します。自宅が災害で被害を受けて住むことができなくなった被災者に、自治体が民間の賃貸住宅を借り上げ家族の人数に応じた家賃を国と自治体が負担します。そして敷金、礼金、仲介手数料などを負担するとしています。



メリットとしては、建設型の仮設住宅よりも迅速かつ、自治体としては低コストで被災者の住まいの確保ができるという面があります。今回の記録的大雨では、15日時点で45世帯117人からの申請があり、順次みなし仮設への入居が始まっています。一方で、仮設住宅が必要となる人たちの状況は様々です。





■緒方太郎キャスター記録的大雨から1か月。いまも100人を超える人たちが避難生活をしています。（16日時点）

Q仮設住宅は探されていますか？

■避難生活をしている人

「まだそういう段階にないです。片付けが終わっていないですから」

「（一度住宅を見学したが）障害者が生活できるようなスペース、例えばお風呂やトイレと（車いすで）行動ができるところがなくて考え直しです」

「思ったところが空いていればと思うけど、なかなか良いとこは空いていないです」





被災したみなさんの置かれている状況はさまざまです。一方でみなし仮設の入居期限について、県は持ち家が被災した場合は2年、借家が被災した場合は1年と定めています。熊本市の場合は「借家は6か月」とさらに短く定めています。



■避難生活をしている人

「不公平だと思います。（入居期間を）同じような条件にしないとアパートに住んでいたからどうと言われてもどうしようもない」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

不公平ではないかという声がありましたが、被災したみなさんが入居できる期間がそれぞれ違っています。県はみなし仮設の貸与期間について被災した住宅が「持ち家」の場合は2年、「借家」などの場合は原則最長1年としています。



一方、熊本市は「持ち家」の場合2年、「借家」などの場合6か月以内と県よりも短く定めています。



（永島由菜キャスター）

熊本市以外の自治体はすべて県の指定の条件になるんですね。





（緒方太郎キャスター）

住宅被害の大きかった八代市や上天草市もこの条件となるわけです。国の規定では、貸与期間は原則2年以内で、具体的な期間は各自治体の判断に任されています。



県と熊本市に取材したところ、入居期限が「持ち家」か「借家」かで差をつけているのは、賃貸の人の方が新たな住まいを見つけやすいからだとしています。

借家において熊本市がほかの自治体より短い6か月に設定していることについて、熊本市は「不動産団体からの聞き取りの結果、想定されるみなし仮設への入居者数よりも豊富に賃貸住宅があるため」と説明しています。



（永島由菜キャスター）

人口が多いので賃貸住宅も多いというのは理解できますが、望んだ場所になるとは限らないですよね。



（緒方太郎キャスター）

例えば、子どもの学校の校区が変わってしまう、かかりつけの病院から離れてしまうのが困るなど生活に影響が出ることもありますよね。こうした被災時の状況や、住んでいる地域で入居期間が区別されることについて、県弁護士会は見直しを求める声明を出しています。





【VTR】

災害の支援事業などに詳しい鹿瀬島正剛弁護士です。被災者が安心して生活を再建するにはそれなりの時間が必要だと指摘します。



■鹿瀬島正剛弁護士

「最低2年間は経済的にも時間的にも余裕をあげて、被災者それぞれの自分たちのペースで自分たちの生活再建を考えてくださいその余裕を行政は保障しますとそういう期間だと思う」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

県や熊本市は、なるべく早く次の住まいを見つけるための制度であるとした上で、個別に事情がある場合は借家であっても最長2年まで延長ができる制度だと説明しました。ただ、こうした制度のわかりにくさに対して木村知事は、「丁寧な説明を心掛けていきたい」と話しました。



甚大な被害を受け現在も生活の再建がままならない人もいる中で、被災者に寄り添う丁寧な支援が求められています。

