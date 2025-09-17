【EPEX】“秋のマストアイテム”を大公開！初TGC出演の感想＆メンバー持参の私物をCHECK♡

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER』のOpening Actを務めたEPEX。今回は、ステージ直後のメンバーに直撃！初TGC出演の感想やステージ衣装のお気に入りポイント、さらにSNSで話題の私服スタイルにあわせた“秋のマストアイテム”についてもたっぷり語ってもらいました。普段のSNSでは見られない一面も必見です！

TGCのOpening Actを飾ったEPEXに直撃インタビュー！

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER』のOpening Actを務めたEPEX。 ステージでは「UNIVERSE」と「Grateful to Tears」の2曲を披露し、会場を一気に盛り上げました。 今回は、ステージ直後のメンバーに直撃！初TGC出演の感想や今回の衣装のお気に入りポイントを語ってもらいました。 Question TGCでのステージを終えた感想は？ BAEKSEUNG「EPEXのメンバーと一緒にステージに立てたことで、以前MU兄さんと一緒にTGC KUMAMOTO・TGC KAGAWAでランウェイに立ったときよりも、さらに自信を持って臨めた気がします！ やっぱりメンバーからもらえる力があるんだと思います。パフォーマンスをしながらとても心強かったです！ そして多くの方々に僕たちのステージをお見せすることができて本当に光栄でしたし、またTGCに出演してさらにかっこいい姿をお見せしたいです」 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER 第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER JEFF「2025 TGC A/Wで再び皆さんにご挨拶することができました。たくさんの方々にEPEXの歌を聴いていただき、パフォーマンスをお見せできて幸せでした。ZENITHの皆さんもきっと喜んでくださったと思います！ TGCで用意していただいたプレゼントやメッセージもありがとうございました」 「Grateful to Tears」のシグネチャーポーズ Question 今回の衣装の気に入ってるポイントは？ MU「僕の衣装はシャツの襟のディテールがポイントだと思います。普通のシャツとは違ってフリルやレースなどのディテールがたくさんあるので、より特別に見えると思います！ 王子様のような雰囲気もあって、ファンの皆さんも気に入ってくださったと思います」 A-MIN「今日の衣装は全体的にブラックとホワイトだけで構成されているので、シックなEPEXを見ていただけると思います。 なかでもポイントは、トップスのシャツについている長い紐（タイ）だと思います」

おしゃれ・勉強・美容…EPEXの“秋のマストアイテム”をCHECK！

SNSで見せる私服スタイルがおしゃれと話題のEPEXに、“秋のマストアイテム”を持ってきて！とお願いしてみました。 それぞれの個性が際立って、アクセサリーやファッション小物から勉強グッズ、美容アイテムまで、メンバーの趣味やこだわりがたっぷり。 今回は、実際にアイテムを身につけながら、EPEXメンバーがファッションポイントやお気に入りの理由を語ってくれました。 普段のSNSでは見られない一面も必見です！

Scene1：おしゃれの秋

Item ピアス／WISH WISH「最近買ったものもありますが、1番古いのは中学生くらいに買ったもので、韓国の実家から持ってきました。 普段からピアスはよくつけています。 今、ピアスの穴が左右あわせて5箇所開いているんですが、またさらに新しく開けようかと思っています」 Item 指輪／MU 「先週、ショッピングモールで見つけて綺麗だなと思って買いました。 普段からアクセサリーはよくつけるタイプです。 この指輪の特に気に入ってる部分は、厚みがあるところです」 Item メガネ／A-MIN A-MIN「インターネットで一昨年くらいに買ったものです。 秋は雰囲気がいいので、その雰囲気にあうポイントになるものが欲しいと思って買いました。 メガネは、空港に行くときやYouTubeでライブ配信をするときなど、よくつけています」 Item 茶色のカラコン／JEFF JEFF「秋といえば茶色なので！ 今もこのカラコンをつけていますが、カラコンをつけるのはステージの上でだけです。 季節によってカラコンの色を変えていて、夏は秋と同じ茶色だけど、冬はグレーにしたりしています」

Scene2：勉強の秋

Item 単語帳／AYDEN AYDEN「日本語の先生にいただいた単語帳です。 いただいてからそんなに経っていないので、まだそんなに書けていないですが、これで日本語を勉強しています。今は動詞を少し書いています。 いつもカバンに入れています！」

Scene3：美容の秋

Item ハンドクリーム／YEWANG YEWANG「日本で買ったハンドクリームです。 今回の来日で少し時間があったので買いました。 香りが強くなくて、シンプルなところが気に入ってるポイントです」

Scene4：BAEKSEUNGの秋

Item 僕の誕生日／BAEKSEUNG BAEKSEUNG「僕は秋に生まれたので、自分の誕生日を準備しました！ 10月5日で21歳になります！21歳はもっと衝撃的なコンセプトに挑戦してみたいと思います。 誕生日当日は、メンバーたちとケーキを食べてお祝いする予定です。 欲しいプレゼントは、ZENITHの元気です！」

Ray読者のみなさんへ！EPEXからのメッセージ

WISH「青春を歌うEPEX！応援よろしくお願いします！ 日本でも僕たちの歌を多くの方々に聴いていただけるよう、もっと頑張ります。 まだ日本での活動について具体的にお話しすることはできませんが、いいニュースを持って戻ってきますので、待っていてください！」 YEWANG「次のコンサートでは日本の曲をカバーできたらいいなと思っています！ ZENITHが僕の声で聴きたい曲をぜひリクエストしてください！」 AYDEN「これからも日本で様々な活動でZENITHの皆さんに会いに行きます！ 2025年が終わる前に必ず会いに行きますので、待っていてください！」

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人