朝比奈彩、土屋太鳳・佐久間由衣ら「チア☆ダン」キャストとの交流明かす「出産した後にアロマをいただいたり」
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルで女優の朝比奈彩が17日、都内で開催された「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席。女優の土屋太鳳、佐久間由衣らとの交流を明かした。
ギフトにまつわるエピソードについては「ドラマ『チア☆ダン』をやらせていただいていた時に、土屋太鳳ちゃん、佐久間由衣ちゃん、石井杏奈ちゃんとは、今でも交流があって。みんなの誕生日のタイミングとかで会う機会っていうのが、今でもあって。やっぱりそういうタイミングっていうのは繋がりも感じますし、ギフトをお贈りしたりするときに、思い出がどんどん積み重なっていくので。そういう思い出はすごく沢山あるかなと思います」と告白。「佐久間由衣ちゃんからお皿をいただいたり、それこそ出産した後にアロマをいただいたり。自分のタイミングに合ったギフトを選んで、いただいたりプレゼントしたりみたいな機会はあるので。次に3人の中の誰かの誕生日があったときに、バーニーズ ニューヨークさんに来たら、ここに来たら何でも揃うので。ギフトの場所に行って、何かモノを選んでプレゼントしたいなと思いました」と笑顔を見せた。
◆朝比奈彩「チア☆ダン」キャストとの交流明かす
同ブランドのワンピースを着用して登場した朝⽐奈は「一着で決まるワンピースっていうのが、なんとも心強いといいますか。一着着て、どこか背筋が伸びるような。パーティとかそういうところにも行くことができますし、一着着てそれこそリゾート地だったり、ファッションを楽しみたいなっていう時とかにも着用できる、いろんな場面でも着られるワンピースだなという風に思いますので。そこがポイントの一つかなと思っています」とコメント。また「ジュエリーをちょっと重ね付けして、ワンピースが引き立つようにコーディネートを組みました」としたうえで「パールを持ってくるのかどうかっていうのも、すごく悩んだんですけど、やっぱりエレガントな印象が私の中でバーニーズ ニューヨークさんにすごくありますので、今回は綺麗目にまとめてみました。なんでも合わせられるかなと思うので、カジュアルにしたいなっていうときとかは、もっと別のジュエリーを付けたりすると、ガラッと印象が変わるんじゃないかなと思います」とポイントを明かした。
◆ニューヨーク、“大人カジュアル”スタイルで登場
また、揃って登場したお笑いコンビ・ニューヨーク。コーディネートについて嶋佐和也は「僕の方は、ちょっとカジュアルな感じなんですけど、細かいシルエットとか生地が、普通と違って。大人カジュアルみたいな。カジュアルなんだけどすごく大人っぽいコーディネートというか。個人的にも、かっこいいなと思いながら着させていただいています。指し色で、明るい黄色なんか入れちゃったり。裏がありまして。見えないおしゃれ。裏も生地が可愛くて。こういうところいいですよね」と笑顔。
屋敷裕政は「セットアップなんですけど、ジャケットスタイルよりはちょっとカジュアルなんですけど、カジュアル過ぎない感じで。他の人とあんまり被らんセットアップというか。すごく着心地もいいですし、ざっくりここが開いている感じも、やらしくないけど可愛らしさもありつつ。なんといっても、パッと見で金あるのが分かるっていうのが一番いいですよね」と語って会場を沸かせた。
◆バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント
銀座本店のオープン以来、初めてとなるリニューアルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしながら、未来に向けた創造的挑戦によって、新たな価値を生み出す空間へと進化を遂げている。この日は朝比奈、ニューヨークのほか、山田優、朝⽐奈彩、胗俊太郎、笠松将、梅宮アンナ・世継恭規夫妻、窪塚洋介、アンミカが出席した。（modelpress編集部）
