◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

男子２００メートル予選が行われ、日本歴代３位（２０秒１１）の記録を持つ鵜沢飛羽（うざわ・とわ、ＪＡＬ）が６組を走り、２０秒３９の３着で１８日の準決勝に進出した。

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は鵜澤の走りを見届けると拍手しながら「行きましたね〜」とコメント。

「ちゃんとプラン通りに行けたっていうのは大きいですね。（次は）末續（慎吾）選手の（日本記録）２０秒０３（の更新）ですか。（末續は）銅メダリストだからね」と続けたところで、大会アンバサダーの女優・今田美桜が「最初のポーズもかなり決まってましたよね」と口にすると「あれはなんですか？」と質問した織田。

今田が「おそらく（漫画の）ＮＡＲＵＴＯなんじゃないかな？」と答えると、織田は「すいません。誰もオタクがいませんでした、ここには」と、なぜか謝罪した。

漫画やアニメが好きな「オタク・スプリンター」としても知られる鵜沢は今回、人気アニメ「ＮＡＲＵＴＯ（ナルト）」の主人公・うずまきナルトの「影分身の術」ポーズで登場した。