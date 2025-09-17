¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛNARUTO¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡¢±Âô¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¡È¤ª¤Þ¤¨¤â¤ä¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×ÃË»Ò200M
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè5Æü¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¡Ê2025Ç¯9·î17Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ÂôÈô±©¡Ê¤È¤ï¡¢22¡áJAL¡Ë¤¬20ÉÃ39¤Ç6ÁÈ3Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê34¡á¥ß¥º¥Î¡Ë¤Ï20ÉÃ64¤Ç1ÁÈ6Ãå¡¢¿åµ×ÊÝÞû»ê¡Ê26¡áµÜºê¸©¥¹¥Ý¶¨¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Î20ÉÃ51¤Î3ÁÈ7Ãå¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Üµã¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¹ñÎ©¤ÎÂç´¿À¼¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£±Âô¤ÏÁ°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢À¼±ç¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï²£¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ½ç°Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£20ÉÃ39¤Î3Ãå¤È¤·¡¢Ãå½ç¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡È×ÀÐ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÃå½ç¤Ï¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÉÔËþ´é¡£À¤³¦¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Öº£Æü¤Ï»É·ã¤òÆþ¤ì¤º¤ËÁö¤Ã¤ÆÌÀÆü¤ËÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¥¿¥¤¥à¤¬¤Ï¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È·è¾¡¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÊÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¡Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÖNARUTO¡½¥Ê¥ë¥È¡½¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡£¡ÖºòÆü¡Ê110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°Ì¤Î¡Ë¥é¥·¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ë¡È¤ª¤Þ¤¨¤â¤ä¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÀèÇÚ¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¾Î¥ª¥¿¥¯¤Î°Û¿§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢03Ç¯Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎËöåô¿µ¸ã¡¢17Ç¯7°Ì¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤ËÂ³¤¯»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎÆ±¼ïÌÜ·è¾¡¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡