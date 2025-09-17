物価高で「外食控え」も続いていますが、冷凍ギョーザの市場規模は700億円に迫る勢いです。お手頃価格で種類も豊富。いま、駆け込みの「ふるさと納税」の返礼品でも人気が高まっています。

■冷凍ギョーザの売り場を拡大したスーパーも

東京・新宿区で行われている“ギョーザイベント”。東京ではなかなか食べられない店も出店するとあって、ギョーザファンが訪れていました。

ギョーザファン

「暑い日にビールとギョーザ。それだけあれば世界は平和」

もはや“国民食”ともいえるギョーザ。

埼玉県のスーパーでは、冷凍ギョーザの売り場を充実させました。店舗には約30種類がずらり。去年に比べ、冷凍ギョーザの売り上げが10％以上、伸びているといいます。

冷凍ギョーザを購入したお客さん

「いつもストックしておいて『ちょっともう1品』というとき焼く」

■なぜ、冷凍ギョーザを選ぶのか？

食卓の味方、冷凍ギョーザの市場規模は年々拡大。今年は700億円を超える予測も出るなど好調です。

なぜ、冷凍ギョーザを選ぶのか聞いてみると…。

冷凍ギョーザを購入したお客さん

「フライパンに並べて、水も入れないし、温めてすぐできる」

冷凍ギョーザを購入したお客さん

「ギョーザ好きだよ。作るのが楽だから好きなの。楽だしキレイにできる」

手軽な調理法で人気に。さらに価格も…。

冷凍ギョーザを購入したお客さん

「安い安い！」

冷凍ギョーザを購入したお客さん

「いいんじゃない？ これくらいで何個も入ってる。12個で217円」

外食のギョーザは、物価高の影響などで価格が右肩上がり。5年前は1皿あたり343円でしたが、今年7月には399円まで上昇している中、冷凍ギョーザの価格は心強い味方となっているようです。

■冷凍ギョーザ、低価格の秘密は…？

ではなぜ、冷凍ギョーザは価格を抑えることができるのか？

冷凍ギョーザ大手「大阪王将」ブランドを展開する会社は…。

イートアンドフーズ 平山春奈さん

「12個入ってるタイプの冷凍ギョーザ、大体200円〜250円のあいだで販売」

300円でおつりがくる価格で販売できているといいます。売り上げも好調で、10年間で約7倍に。低価格の秘密は、“生産効率”にありました。

2023年に稼働開始した“日本最大最速級”の製造工場。大量のあんを練り上げるミキサーや、1分間に約160個作れる高速つつみマシンまで。こうした最新機器を導入し、1つの製造ラインで、1日で約8万パックの生産が可能になったといいます。

イートアンドフーズ 平山春奈さん

「生産のスピードがはやくて、たくさん量を作ることができる。非常に生産効率が高い工場。そこで価格の実現ができた」

■ふるさと納税でも人気の返礼品に

さらに“お得”に冷凍ギョーザを手に入れる方法も。

今月でポイント付与が終了するふるさと納税でも「冷凍ギョーザ」は、人気の返礼品の1つ。物価高で返礼品が「節約・実用性」の傾向が強まり、専門店の味を手軽に無駄なく楽しめることなどから、冷凍ギョーザ人気が高まっているということです。