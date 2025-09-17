Ì¾¶Ê¡ÖÂÔ¤Ä¤ï¡×¤«¤é43Ç¯¡Ä63ºÐ²Î¼êàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÈ©¤Î¥Ä¥ä¤â¡Ä¡×¡Ö¹§»ÒÉ±¡×¡ÖÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é43Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬¡Ä
¡¡½÷À²Î¼ê¥°¥ë¡¼¥×à¤¢¤ß¤óá¤Î²¬Â¼¹§»Ò(63)¤¬µÙÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢8·î¤ÎËö¤ËÃÙ¤¤²ÆµÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤ÆÈ¢º¬¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢°¦¸¤¤ÈÈ¢º¬¤ÇÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Û¤Ã¤³¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¯Íå¸ø±à(7Ç¯¤Ö¤ê¡©)¤Ë¸þ¤«¤¦ºäÆ»¤òÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿§ÇòÈ©¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹§»ÒÉ±¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüº¢¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÈ©¤Î±ð¤âÁý¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ß¤ó¤Ï1982Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡ÖÂÔ¤Ä¤ï¡×¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤â¡¢2007Ç¯¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£