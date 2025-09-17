ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR鹿児島線遠賀川〜海老津の踏切内で自動車が脱輪 撤去作業で列車に… JR鹿児島線遠賀川〜海老津の踏切内で自動車が脱輪 撤去作業で列車に遅れ（9月17日午後8時6分ごろ） JR鹿児島線遠賀川〜海老津の踏切内で自動車が脱輪 撤去作業で列車に遅れ（9月17日午後8時6分ごろ） 2025年9月17日 20時50分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、17日午後8時6分ごろ、鹿児島線遠賀川〜海老津の踏切内で自動車が脱輪し撤去を行った。この影響で同8時40分現在、同線門司港〜博多、日豊線小倉〜大分の上下線遅れが出ている。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 18日にかけ秋雨前線が九州北部へ南下 大気の状態不安定な日続く見込み 警報級大雨に警戒を 北九州市で「決闘」、殺人未遂容疑などで少年ら10人逮捕・追送検 福岡県警 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, グループウェア, 介護タクシー, ホテル, 伊東市, ダイス, 慰霊祭, 老人ホーム, 埼玉, 海