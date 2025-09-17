◇パ・リーグ ロッテ2―1オリックス（2025年9月17日 京セラD大阪）

ロッテのドラフト5位ルーキー・広池康志郎投手（23＝東海大九州）がうれしいプロ初勝利を挙げた。

「自分が一番びっくりしています。今年中に初勝利できるとは思っていなかった。とてもうれしい」

1―1の8回にマウンドへ。いきなり連打で無死一、二塁とされるも「気持ちでは絶対に負けないと、それだけで投げていた」。相手のバントミスもあって無失点でしのぎ、直後の9回に味方が勝ち越した。

ベンチでは「初勝利がかかっていると自分で気付いてなかった」といい、9回2死で吉井監督から教えられて初めて気付いたという。

宮崎県都城市の実家が畜産農家で、自身も畜産の勉強をするべく都城農、東海大農学部へと進んだ。牛をこよなく愛し、グラブにも牛のデザインが施されている。

前日の16日が誕生日で、23歳初マウンドとなったプロ16試合目での初勝利。記念のボールを手に「まずは自分で持っていて、親に会ったら渡そうと思います」と話した右腕は「来年以降は1軍の先発で投げられるように頑張りたい」と力を込めた。