¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£²ºÐ¤Î±ÂôÈô±©(¤È¤¢)¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬£²£°ÉÃ£³£¹¤Ç£¶ÁÈ£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Ï£²£°ÉÃ£¶£´¤Î£±ÁÈ£¶°Ì¤Ç¡¢¿åµ×ÊÝÞû»ê¡ÊµÜºê¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤Ï£²£°ÉÃ£µ£±¤Î£³ÁÈ£·°Ì¤Ç¤È¤â¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡±Âô¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢£²£°ÉÃ£±£²¤Ç°µ¾¡¡£Àè·î¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¤Ï£²£°ÉÃ£±£±¤Ë¼«¸ÊµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡±Âô¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤ÎÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Âç´Ñ½°¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤Üµã¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ãå½ç¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡££±£¸Æü¤Î½à·è¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£¸ÞÎØ¤Ë¤Ï£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤«¤éºòÇ¯¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤Þ¤Ç£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë£³£´ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£±£³Ç¯¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢º£Âç²ñ¤¬£¶ÅÙÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢£±£³Ç¯¡¢£±£·Ç¯¡¢£²£²Ç¯¡¢£²£³Ç¯¤Î£´ÅÙ¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿åµ×ÊÝ¤ÏµÜºê¹©¶È¹â¹»¤«¤é¾ëÀ¾Âç¤Ë¿Ê¤ó¤À£²£µºÐ¡£ºòÇ¯£¸·î¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤Ç£²£°ÉÃ£±£´¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£Ç¯£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£³°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
