※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は在宅勤務を装い義妹と密会を続けていたが、妻はお隣さんの証言からその事実を知り、夫断捨離計画を実行に移すことに。平静を装いながら証拠を集める機会を狙う妻に対し、夫は油断して義妹を家に呼びます。会議中に鳴り響いた呼び鈴に夫が応じると、そこにはお隣さんが。追い返そうとするも「声がうるさい」と指摘され、夫は動揺。さらにお隣さんは家に踏み込もうとして…？



強気に出るが…えっ、なんでここに!?会社にいたはずでは…「入ろうとしたら不法侵入だぞ！」と夫が叫んだ瞬間、玄関に姿を現したのは妻でした。「あら、住人が許可しているんだから不法侵入じゃないわ」と余裕の笑みを浮かべる妻に夫は顔面蒼白状態。顔から血の気が引いていきます。さすがに妻を家に入れないわけにはいかないですよね…(ぽん子)