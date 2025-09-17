DJI Mini 5 Pro

DJIは、Miniシリーズのドローンでありつつ、ミニカメラドローンとして世界で初めという1インチセンサー搭載の「DJI Mini 5 Pro」を発表した。最大36分の飛行時間も実現している。価格は106,700円。コントローラーなどを付属するFly Moreコンボの価格は以下の通り。

DJI Mini 5 Pro：106,700円 DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属):128,700円 DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)：150,480円 DJI Mini 5 Pro Fly More コンボ Plus(DJI RC 2付属)：158,180円

折りたたんでコンパクトに持ち運べる

折りたたみ式のドローンで、5,000万画素の1インチセンサーを搭載。夕焼けや夜景などの撮影といった暗い環境での撮影でも、微細なディテールを忠実に捉えるという。重量は約249.9g。

新しい48mm中望遠モードを備え、前モデルを上回る高解像度デジタルズームを実現。被写体の質感を際立たせると同時に、映像に奥行きを与える。

ポートレート最適化技術も搭載。明るさ、コントラスト、肌のトーンを向上させ、より鮮やかな表情で自然な輝きを放つポートレート映像も可能。

最大14ストップのダイナミックレンジに対応した4K/60fps HDR動画撮影が可能。日の出や夕暮れ時の雲の質感、その他の要素を細部まで描写でき、高コントラストなシーンでもシネマティックな映像を捉えるとのこと。

ポストプロダクション向けに、4K/120fpsでのスローモーション動画撮影も可能。カラーモードは、H.265エンコードを使用した10-bit動画撮影が可能。

最大ISO感度は12,800まで引き上げられた。D-Log MおよびHLGカラーモードでは、最大ISO感度が3,200に引き上げられ、都市の夜景をより明るく、細部まで鮮明に捉えることができる。

カメラ部は、225度のロール軸回転と、縦向き撮影にも対応。カメラワークがさらに自由になった。ジンバルは柔軟で、ダイナミックなカメラワークを実行。クイックショットの回転、タイムラプス、スポットライト、ウェイポイント飛行といったインテリジェントモードと組み合わせることで、創造的な回転映像も、簡単に撮影できる。

縦向き撮影では、高層ビル、滝、活気あふれる街並みを瞬時に撮影可能。撮影した映像は、トリミングすることなく、そのままSNSに共有できる。

前向きLiDARと複数のビジョンセンサーを搭載し、夜景撮影時の全方向障害物検知機能に対応、より安全なRTH帰還を実現した。都市部での夜景撮影では、飛行経路と帰還経路上の障害物を能動的に検知して回避するため、安心して飛行できるという。明るい環境では、飛行経路を記憶でき、衛星信号がなくても安全な離陸や帰還が可能。

具体的には、前向きLiDAR、機体の前後に魚眼レンズ、底部にはデュアルビジョンセンサーと3D赤外線センサーを搭載。全方位の障害物を検知できる。

L1 + L5デュアルバンドGNSSに対応。より多くの衛星に接続し、信号の安定性と測位の正確性を向上させる機能もある。

ActiveTrack 360°も進化。シナリオに合わせてカスタム可能なトラッキングモードを提供し、前モデルよりも安定し、より安全なトラッキング性能を実現。ビーチ沿いを散歩する様子でも、曲がりくねった道を自転車で走るシーンでも、シナリオを自動的に検出すると、そのシナリオに合ったモードを選択。最適なフレーミングとトラッキングをしながら、撮影してくれる。

インテリジェント機能も搭載。ポートレート、クローズアップ、遠距離撮影などのニーズに応じて、高度なカメラワークを実行する「マスターショット」、回転、ドローニー、サークル、ヘリックス、ロケット、ブーメラン、アステロイドなど「クイックショット」、手動で選択した被写体や領域をもとに複数の画像を繋ぎ合わせて、シームレスなパノラマ写真を作成する「フリーパノラマ」も使える。

Bluetooth範囲内でDJI Flyアプリを介したリモートウェイクアップにも対応。ドローンや送信機を取り出すことなく、Wi-Fi 6を介して最大100MB/sでファイルを転送できる。他のアプリに切り替えても、DJI Flyアプリはバックグラウンドでダウンロードを継続できる。

標準のDJIインテリジェント フライトバッテリーを使用すると、最大36分の飛行が可能。インテリジェント フライトバッテリー Plusを使用すると、飛行時間は16分長い最大52分まで延長される。