ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米住宅着工件数（8月）
予想 136.7万件 前回 142.8万件（住宅着工件数)
予想 -4.4% 前回 5.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 137.1万件 前回 136.2万件（住宅建築許可件数)
予想 0.7% 前回 -2.2%（住宅建築許可件数・前月比)
カナダ国際証券取扱高（7月）21:30
予想 N/A 前回 7.1億カナダドル
22:45
カナダ中銀政策金利（9月）
予想 2.5% 前回 2.75%
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
18日
2:00 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（9月）
予想 4.25% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.0% 前回 4.25%（下限金利)
米FOMC声明、四半期経済見通し（SEP）
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（9月）
予想 15.0% 前回 15.0%
トランプ米大統領、英国訪問（19日まで）
※予定は変更されることがあります。
※予定は変更されることがあります。