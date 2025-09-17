21:30
米住宅着工件数（8月）
予想 136.7万件　前回　142.8万件（住宅着工件数)　
予想　-4.4%　前回　5.2%（住宅着工件数・前月比)　
予想　137.1万件　前回　136.2万件（住宅建築許可件数)
予想　0.7%　前回　-2.2%（住宅建築許可件数・前月比)

カナダ国際証券取扱高（7月）21:30
予想　N/A　前回　7.1億カナダドル

22:45
カナダ中銀政策金利（9月）
予想　2.5%　前回　2.75%

23:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計

18日
2:00　ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演

3:00　
米FRB政策金利(FOMC)（9月）
予想　4.25%　前回　4.5%（上限金利)　
予想　4.0%　前回　4.25%（下限金利)

米FOMC声明、四半期経済見通し（SEP）

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:30
ブラジル中銀政策金利（9月）
予想　15.0%　前回　15.0%


トランプ米大統領、英国訪問（19日まで）


※予定は変更されることがあります。