ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:30

米住宅着工件数（8月）

予想 136.7万件 前回 142.8万件（住宅着工件数)

予想 -4.4% 前回 5.2%（住宅着工件数・前月比)

予想 137.1万件 前回 136.2万件（住宅建築許可件数)

予想 0.7% 前回 -2.2%（住宅建築許可件数・前月比)



カナダ国際証券取扱高（7月）21:30

予想 N/A 前回 7.1億カナダドル



22:45

カナダ中銀政策金利（9月）

予想 2.5% 前回 2.75%



23:30

マックレム加中銀総裁、記者会見

米週間石油在庫統計



18日

2:00 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演



3:00

米FRB政策金利(FOMC)（9月）

予想 4.25% 前回 4.5%（上限金利)

予想 4.0% 前回 4.25%（下限金利)



米FOMC声明、四半期経済見通し（SEP）



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（9月）

予想 15.0% 前回 15.0%





トランプ米大統領、英国訪問（19日まで）





※予定は変更されることがあります。

外部サイト