奈良市議・柿本元気氏が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、同市議・へずまりゅう氏の投稿にツッコミを入れた。

へずま氏は「【ご報告】奈良市長への恫喝疑惑について。18日に議長と副議長に呼び出され宣告されることになりました。これで除名されたら奈良市の皆様を裏切る形となります」と報告。「陳謝であれば土下座でも何でもします。もう一度チャンスを下さい。誰よりも奈良から日本を明るくして参ります」とした。

また「因みに奈良市議の38人が団結すれば自分を強制的に辞職させれるみたいです。3分の2以上が出席した本会議で出席議員の4分の3以上が賛成すれば終わります。(地方自治法第136条)だから敵を作らぬように政治家として認めてもらえるよう努めます」とつづっていた。

この件について、柿本氏は「へずま議員。そんなことが起こるなら俺が全力で反対してあげるよ。庇うとかではなく、正しい判断ができないのは議会の恥やからね。そして、そのくらいの誇りは奈良市議みんなが持っています。だから政治的に敵であったとしても、不適切な除名など誰も求めません」と返信していた。