¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡±ÂôÈô±©¡Ê£²£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ì¡á¤Ï¡¢£²£°ÉÃ£³£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£¶ÁÈ£³Ãå¤Ç¡¢£±£¸Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡±Âô¤ÏÁ°²ó£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ËÂ³¤£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ë¤Ï¥Ê¥ë¥È¤ÎÂ¿½Å±ÆÊ¬¿È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿±Âô¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤â¤¦¡¢¤Û¤Üµã¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¡£³ÆÁÈ£³Ãå°ÊÆâ¤ÎÃå½ç¤Ç¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½à·è¾¡¤Ø¤Î¿¤Ó¤·¤í¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Àä¹¥Ä´¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£¸·î¤Î¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¥º¡¦¥¤¥óÊ¡°æ¤Ç£²£°ÉÃ£±£±¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£ËöÂ³¿µ¸ã¤¬»ý¤Ä£²£°ÉÃ£°£³¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Þ¤Ç¤Ï£°ÉÃ£°£¸¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ã¤¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¤Ï±¦¼ª¤ËÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤·¡¢±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¸½ºß¼£ÎÅÃæ¤ÇÁ´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Áö¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯º¸¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡È¥ª¥¿¥¯¡É¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ï±Âô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ëµ¿»÷ÂÎ¸³¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÄ©¤à¾ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£