【Switch2】フォロー＆リポストで応募！駿河屋が第4回「抽選販売」を実施中《21日まで》

いま大人気の任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」が欲しい人はチャンスです。

ゲーム・フィギュア・DVDなどを販売する「駿河屋」は、2025年9月12日12時から21日23時59分まで、Xアカウントを使った抽選販売キャンペーン（第4回）を実施中です。

マリカセットが対象

対象商品は「Nintendo Switch 2本体(日本語・国内専用) マリオカート ワールド セット」です。なお、前回のキャンペーンで当選した人は応募できません。

応募したい人は、期間中に「駿河屋更新情報【公式】アカウント」（＠surugaya_kosin）をフォローし、対象のポストをリポストします。その際に、応募への意気込みをコメントしてください。

その後、希望の商品の抽選販売応募ページに必要事項を入力します。応募ページに自身のXアカウントID（例：＠surugaya_kosin）を記載する欄もあります。

応募ページの閲覧・入力には、駿河屋のマイページに登録する必要があります。登録は無料です。

応募は1人1回まで。当選者のみ、9月22日にマイページとメールでお知らせがあります。当選者は28日までに支払いを完了してください。過ぎてしまうとキャンセルとなります。

前回の抽選販売キャンペーン（第3回）から1か月以上経っているので、久しぶりの開催です。Switch2を狙っている人はこの機会をお見逃しなく。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）