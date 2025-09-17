大人気のハンディファンや吸水・速乾タオルが最終値下げ！夏物を買い足すならFrancfranc BAZARのクリアランスセールで《28日まで》

Francfrancらしい機能的でデザイン性に優れたアイテムをお手頃価格で展開するアウトレットショップ「Francfranc BAZAR」は、2025年9月28日までの期間、CLEARANCE SALEを開催しています。

夏物アイテムがお得な最終処分プライス買える、とっておきのセールです。

暑い夏を救う万能アイテムが特別価格に

パワフルな風量と静音性、そしてファッション性まで持ち合わせた、夏を代表する大ヒットアイテム「フレ ハンディファンシリーズ」は、2025年モデルが通常価格から20％オフ（2140円〜3180円）に。

デザインはベーシック、シアー、バイカラー、オーロラ、トレンドの5種類、カラーは全10色で、自分好みの1台と出会えるはず。

冷温感指数Q-MAX値が高く、触れるとひんやり気持ちの良い「ブリーズ接触冷感 抱き枕」は、通常価格から最大28％オフ（2470円〜3465円）の値下げ。

中には極小のビーズを使っており、極上の触り心地といろいろな体勢に馴染むフィット感が特徴です。

また、「ブリーズプラス 接触冷感 ピローケース」も12％オフ（1260円）で購入できます。

そして、マイクロファイバー糸と天然繊維のコットンで作られた「洗濯脱水するだけで乾きやすいタオル」は、通常価格から20％オフに。フェイスタオルが440円、ミニバスタオルが960円、バスタオルが1280円です。

地の部分にマイクロファイバー糸を使用することで水分が抜けやすい仕様になっており、乾くまでの時間を短縮できますよ。

セール対象となるのは、Francfranc BAZARの店舗とオンラインストア。

店舗とオンラインストアで一部セール内容が異なります。

在庫が残りわずかの商品も増えているので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）