吉澤嘉代子が、新曲「うさぎのひかり」を本日9月17日に配信リリース。あわせてMVが公開された。

同楽曲は、現在放送中のドラマ『いつか、無重力の宙で』（NHK）の主題歌として書き下ろされた楽曲。編曲は、吉澤と初タッグとなるROTH BART BARONが担当している。

MVの監督には今回が初タッグとなる石田清志郎を迎え、夢の中で学校に降り立った2人の少女の物語を描いた、全編モノクロの映像作品に。移動式プラネタリウムを使用し、星空の下で繰り広げられる幻想的なシーンが収められている。

なお吉澤は、10月よりライブツアー『歌う星ツアー』を開催。ギターに弓木英梨乃、ベースに関根史織（Base Ball Bear）、ドラムにYUNAを迎えた4人編成で、全国6カ所のライブハウスを巡る。チケットは9月23日より一般発売スタート。

吉澤嘉代子 コメント

大人になった私たちが夢をみる物語です。過去の自分や大切な人たちに手紙を出すような気持ちで書きました。小さな光を交わした時間は、どれだけ離れても未来で燃え続けると信じています。ROTH BART BARONの編曲が、その祈りを宇宙の景色へと広げてくれました。

ROTH BART BARON 三船雅也 コメント

吉澤嘉代子さんの新曲「うさぎのひかり」を、バンドで編曲・演奏・プロデュースさせていただきました。彼女とはデビュー前からの友人で、やっと一緒に音楽を作ることができて、本当に嬉しいです。

DEMOの歌を聴いたときから不思議と宇宙を感じていて、自然にアレンジも宇宙っぽい方向に進んでいきました。あとからスタッフの方に「ドラマは人工衛星を作ろうとする女性たちの物語なんです」と聞いて、びっくりで。偶然とは思えないような“つながり”を感じました。

今回の曲では、今までの彼女の歌とはまた違う、新しい一面を見せられたんじゃないかなと思っています。たくさんの人たちに届きますように。

（文＝リアルサウンド編集部）