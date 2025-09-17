DJI JAPAN株式会社は9月17日（水）、1型のCMOSセンサーを搭載したドローン「DJI Mini 5 Pro」を発表した。価格は10万6,700円から。操縦用送信機が付属する各種コンボも用意する。

約250gのボディに、5,000万画素のCMOSセンサーを搭載。新たに48mm中望遠モードを備え、従来モデルを上回る高解像度のデジタルズームが可能になったという。飛行時間も最大36分に延び、さらにインテリジェント フライトバッテリー Plusを使用すれば最大52分間まで飛行できるとしている。

ダイナミックレンジ最大14ストップの4K/60fps HDR動画撮影に対応。4K/120fpsのスローモーション動画、H.265エンコードの10-bit動画も撮影できるほか、D-LogおよびHLGカラーモードも備える。

225°のロール軸回転により、ダイナミックなカメラワークが可能としている。また縦位置撮影にも対応する。

シーンに合わせてカスタムできるトラッキングモード「ActiveTrack 360°」も従来モデルより進化。トラッキング性能が向上したほか、速度、機敏性、安全性のバランスがとれたトラッキングを実現したという。

プロレベルの撮影を実現するという機能を搭載。マスターショット、クイックショット、フリーパノラマといった撮影をサポートするほか、BluetoothでDJI Flyアプリを介したリモートウェイクアップに対応する。Wi-Fi 6に対応しており、最大100MB/秒での素材転送が可能としている。

DJI Mini 5 ProとRC-N3

製品ラインアップ

DJI Mini 5 Pro：106,700円 DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ（DJI RC-N3付属）:128,700円 DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ（DJI RC 2付属）：150,480円 DJI Mini 5 Pro Fly More コンボ Plus（DJI RC 2付属）：158,180円