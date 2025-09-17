G大阪が初戦で３発快勝！ ポヤトス体制で初の国際舞台、ウェルトン、宇佐美、ヒュメット弾で東方を下して白星発進！【ACL2】
ガンバ大阪は９月17日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第１節で、東方（香港）とホームの市立吹田サッカースタジアムで対戦。３−１で快勝を収めた。
優勝すれば来シーズンのACLEへの切符を手にできる今大会。スタメンには、GK東口順昭、DF半田陸、黒川圭介、三浦弦太、中谷進之介、MF安部柊斗、鈴木徳真、ファン・アラーノ、ウェルトン、FWイッサム・ジェバリ、満田誠が名を連ねた。
ダニエル・ポヤトス体制では初めての国際舞台の初戦で、G大阪立ち上がりから攻勢に出る。７分、味方との連係からペナルティエリア内に進入した黒川のシュートはGKの好セーブに阻まれた。
12分、アタッキングサードでのテンポの良い繋ぎから、ジェバリが放ったシュートも相手DFのブロックに遭い、得点とはならず。
主導権を握り、多くのシュートを放つも、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠い。それでも28分についに先制。右サイドを抜け出したジェバリの折り返しをゴール前で満田が収め、ペナルティエリア左に横パスを供給する。これをウェルトンが右足でしっかりと決めた。
しかし、その１分後に一瞬の隙を突かれて失点。１−１で前半を終える。
後半も押し込む時間が続くが、引いてブロックを固める相手の守備をなかなか崩しきれず。チャンスを活かせない。59分、黒川のクロスに合わせた半田のヘッドもGKにキャッチされる。
68分、途中出場の宇佐美貴史のミドルは相手GKにファインセーブで防がれる。それでも70分、ファン・アラーノの落としを受けた宇佐美がペナルティエリア中央から、右足のインサイドキックで冷静にゴール右に流し込み、勝ち越しに成功する。
そして73分、背後に抜け出した奥抜侃志が背後から倒され、ファウルをした相手選手が一発退場に。このペナルティエリア手前中央で獲得したFKをキッカーのデニス・ヒュメットが直接決めて２点をリードする。
このまま90分を終えたG大阪が、大会白星スタートを飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
優勝すれば来シーズンのACLEへの切符を手にできる今大会。スタメンには、GK東口順昭、DF半田陸、黒川圭介、三浦弦太、中谷進之介、MF安部柊斗、鈴木徳真、ファン・アラーノ、ウェルトン、FWイッサム・ジェバリ、満田誠が名を連ねた。
12分、アタッキングサードでのテンポの良い繋ぎから、ジェバリが放ったシュートも相手DFのブロックに遭い、得点とはならず。
主導権を握り、多くのシュートを放つも、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠い。それでも28分についに先制。右サイドを抜け出したジェバリの折り返しをゴール前で満田が収め、ペナルティエリア左に横パスを供給する。これをウェルトンが右足でしっかりと決めた。
しかし、その１分後に一瞬の隙を突かれて失点。１−１で前半を終える。
後半も押し込む時間が続くが、引いてブロックを固める相手の守備をなかなか崩しきれず。チャンスを活かせない。59分、黒川のクロスに合わせた半田のヘッドもGKにキャッチされる。
68分、途中出場の宇佐美貴史のミドルは相手GKにファインセーブで防がれる。それでも70分、ファン・アラーノの落としを受けた宇佐美がペナルティエリア中央から、右足のインサイドキックで冷静にゴール右に流し込み、勝ち越しに成功する。
そして73分、背後に抜け出した奥抜侃志が背後から倒され、ファウルをした相手選手が一発退場に。このペナルティエリア手前中央で獲得したFKをキッカーのデニス・ヒュメットが直接決めて２点をリードする。
このまま90分を終えたG大阪が、大会白星スタートを飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介