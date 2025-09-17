Image: FOREST FIELD

初心者からベテランまで、誰もが一度は経験する「キャンプで明かりをどうするか」という問題。多種多様のランタンがあるので、1つを選ぶのはなかなか難しいはず。

新しく登場した「CP100」は伸縮式で荷物を減らしたい人にとっては最適なランタンです。

高さも光も思いのまま

「CP100」の真骨頂は、なんといっても最大91cmまで伸びる伸縮ポール。テーブルの上では低く、サイト全体を照らすときは高く。まるで照明のプロがついてきてくれたような使い心地です。

しかも設置方法は4WAY。置く・持つ・吊す・付ける、すべてに対応。底面の強力マグネットで車体にピタッと固定すれば、タイヤ交換も楽々。市販の三脚にも対応しているので、撮影用照明としても活躍してくれそうです。

最大650ルーメンの明るさは、30メートル先まで照射可能。「暗すぎて何も見えない」という悩みとは無縁です。自然光・白色光・暖色光の3モードに加えて、緊急時のSOS機能まで搭載。これ、災害時の備えとしても心強いですよね。

15日間点灯する安心感

8000mAhの大容量バッテリーは、低モードなら最長360時間（約15日間）の連続点灯が可能。「明日の朝まで持つかな...」という不安から解放されます。

さらに驚きなのが、モバイルバッテリー機能。USB-C経由でスマホやタブレットを充電しながら、同時にライトも点灯できるんです。キャンプ場で「充電器忘れた！」という友人の救世主になれそう。実際、これさえあれば充電器を別に持っていく必要がなくなるかもしれません。

IPX5の防水性能で、突然の雨も問題なし。アウトドアでの使用を前提に作られているだけあって、タフさも折り紙付きです。

キャンプスタイルが変わる予感

180度回転するライトヘッドで、照らしたい方向を自在にコントロール。ランタンモードで広範囲を、懐中電灯モードで遠くを照らす。この切り替えの便利さ、使ってみたくなりますよね。

正直、これ一台あれば「ヘッドライト＋ランタン＋懐中電灯＋モバイルバッテリー」の4つ分の荷物が削減できそう。ミニマルなキャンプを目指す人には、まさに理想のギアかもしれません。

