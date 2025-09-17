2009年にオープンした和食レストラン『和ごころ 愉快』。

和食と言いながら、刺身・わっぱ飯・そば・海鮮丼などに加え、ハンバーグや一番人気のステーキもあるメニュー豊富なお店です。

店主の本田博樹さんと妻・珠美さんは、熱烈なロックミュージックファン。とくに、ダイアモンド☆ユカイさんが大好きで店名にも入れました。店内のBGMは2人が好きなロックで、扉を開けた瞬間から気分が上がりそうです。



一番人気は、和食ではなく「国産牛ステーキランチ(1,980円)」。

国産牛のリブロースをさっと焼き、食べやすい一口サイズにカット。それをたくさんの野菜と一緒に鉄板に乗せ、醤油ベースの和風ソースをかけていただきます。野菜は自家製で、日替わりでトマト・ナス・オクラ・レンコン・キャベツ・カボチャなど彩り豊かです。

そのなかでもご主人のオススメは〝トマトとナス〟。生で食べたときと全く違う食感と甘みを楽しめます。野菜から食べればヘルシーなうえ、野菜から染み出したジュースがお肉をよりおいしくしてくれます。上越産のコシヒカリ・日替わりの味噌汁・漬物・小鉢などのおかず・コーヒーとプチデザートまで付き、豪華な見た目にも惹かれます。



他にも色々食べたい人にオススメは「ごちそう かご盛りランチ(2,310円)」。

お刺身・焼き物・天ぷら・自慢のステーキ・小鉢と夢のようなラインナップ！小鉢は、鮭の焼き漬け・大根きんぴら・こんにゃくなど、中身は日替わりなため毎回楽しみがあるのも嬉しいですね。こちらにもコーヒーとプチデザートが付きます。

コスパ良し！なため、一度頼むとリピートするお客さんが多数。お昼にちょっと贅沢した気分を味わえます。



夜は予約制で、御膳や一品料理が豊富。握り寿司にカルパッチョ・だし茶漬けなど、振り幅の大きさが魅力的です。



■和ごころ 愉快

新潟県上越市五智3-9-20

【問い合わせ先】025-543-8581

【営業時間】昼｜11:30～13:30 ／ 夜(予約制)｜17:30～20:30

【定休日】月曜、ほか不定休