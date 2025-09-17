Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

イヤホンって本当にいろいろな種類があります。サウンドクオリティ、ノイキャン性能、AI機能、フィット感、周辺音に気を配ったオープン型など、何をウリとするかはそれぞれ。

OsoのAIイヤホンは、名前の通りAI機能をアピールするイヤホンです。充電ケースにはディスプレイが搭載されており、そこに表示される顔がなんともいえないバディ感。小さなAIアシスタントみたいでかわいいです。……が、イヤホンはイヤホン。音がイマイチでは本末転倒なのですが。

Oso AIイヤホン、米Gizmodoがレビューしました。

音楽好きなので、ワイヤレスイヤホンは愛用しています。音楽が存在するから聴きたい。聴きたいからイヤホンがいる。それだけのこと、シンプルな構図です。

ただ、イヤホンを使ううちに、イヤホンを愛する別の理由も出てきます。たとえば生産性。装着することで集中力が高まり仕事が捗ります。この生産性をアピールするのがOso AIイヤフォン。ChatGPT搭載で、通話や会議、ポッドキャストを録音したり、文字起こししたりが可能。イヤホンに求めるものを拡張するガジェットです。

AI時代のイヤホン

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

AI時代のワイヤレスイヤホンにはどんな可能性があるのか。それを実際に体験したくて手に取ったOso AIイヤホン。「生産性を進化させる」とか「すべてを知り、すべてを覚えている」というキャッチコピーでKickstarterで資金調達に成功、価格は170ドル（約2万5000円）。

生産性を進化させるのは搭載されたChatGPTであり、専用アプリを使えば、イヤホンを通した周りの音、会話や会議、YouTube動画などをAIがクラウド処理して文字起こし、記録してくれます。これがすべてを覚えているという部分。AIによる文字起こし機能に目新しいものではないものの、イヤホンに載せたのがユニークなところです。

プレス向けの体験会でさっそく録音機能を使ってみましたが、なかなかいい。きれいに録音されていました。前で話していたスタッフのマイクの音量が小さかったわりには、うまく録音されていました。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

編集部に戻ってから、通話の文字起こしもやってみました。相手の話の文字起こしはうまくいったものの、このとき気になったのは、相手は僕の声が聞き取りにくかったということ。どうやら、周辺音（エレベーターの音やキッチンの音、同僚の電話の声など）もけっこう相手に漏れていたようです。つまり、マイクが音を拾う性能がとても高く、使用する機能によってプラスにもマイナスに働くわけです。

Osoのイヤフォンは「ENC」（Environmental Noise Cancellation・環境ノイズキャンセリング機能）という独特の仕様になっており、Oso的周辺音と雑音の境界線はわからないものの、周辺音全体の低減が苦手なことはなんとなくわかりました。

ディスプレイ搭載の充電ケース

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

ディスプレイの活用としては、まずかわいい顔でAIバディ感を出したこと。ディスプレイににロボットの顔が表示されるんですが、単純ですけどこれがとってもキャッチー。一瞬で編集部の目を惹きつけていました。

が、かわいいだけで特に意味はないんです。ディスプレイでは、メディア再生がこのスクリーンで操作できたり、音量調整、タイマー機能、時計といった役割があるものの、それでもせっかくのディスプレイなのに無駄使いだなと感じずにはいられません。

イヤホンの不満

ディスプレイ搭載に目がいきますが、本体はイヤホン。このイヤホンがね、いまいちなんです。まず、イヤーチップがないのでフィット感がよろしくない。この作りは密閉感がなく周辺音が聞こえやすいという利点（またはデメリット）があるものの、装着感がよくないのは事実。どうしてもゆるく感じて、終始落としてしまうのでは？と気になりました。

フィット感よりも大きな問題があります。それはイヤホンの最も重要な部分、音です。僕で言えば、イヤホンを使う最も大きな理由である、音楽を聴くのに適さないという致命的な欠点があります。音が小さい上に、周辺音が聞こえるのでますます聴きたい音が聞こえにくい。そして、聞こえてくる音も奥行きがなくフラット。イコライザーをどれだけいじっても、サウンドクオリティの向上は感じられませんでした。

文字起こしもできるイヤホンだと思っていたらがっかりします。だって、文字起こしはできるけど、音は悪いんだもん。170ドルでこの音はかなり残念。

バッテリーも物足りません。Oso公式はバッテリー持ち6時間としていますが、この価格帯の他のイヤホンだと6時間はANCありの場合がほとんど。OsoのENCはANCではないので、ANCなしで6時間だということに（充電ケースではプラス21時間）。

総評

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

……なんでしょうね。このよくわかんないところが、クラウドファンディングで生まれるAirPodsのライバルみたいなやつあるあるな気もしますけど。商品説明だけ聞いて、期待度を上げすぎてしまったからでしょうか。生産性を上げるツールと謳われるも、通話相手側の聞き取りにくさや、フィット感のゆるさは、少なくとも僕にとっては生産性ダウンです。

ChatGPT搭載で、確かにイヤホンができることの幅は広がっています。イヤホンで文字起こししたい人には最適でしょう。が、それだけです。拡張部分（録音と文字起こし機能）のせいで、イヤホンのメインタスクである音が疎かになってしまった本末転倒が否めないアイテムでした。